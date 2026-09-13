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13 de septiembre de 2026

ANELIO AGUAYO LOBO RECIBE HOMENAJE EN MÉXICO POR SU TRAYECTORIA EN LA INVESTIGACIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS

​El investigador del Instituto Antártico Chileno fue reconocido por la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Universidad Nacional Autónoma de México por sus más de seis décadas de trayectoria científica y formativa.

Profesor Anelio Aguayo

El profesor Anelio Aguayo Lobo, reconocido pionero de la mastozoología marina en Latinoamérica e investigador del Instituto Antártico Chileno (INACH), recibió un homenaje en México por su trayectoria como investigador, docente y formador de generaciones. La actividad se realizó el pasado 3 de septiembre en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

El reconocimiento reunió a colegas, estudiantes, autoridades y amigos, tanto de manera presencial como virtual. Durante la jornada se presentó una semblanza de Aguayo, repasando sus más de seis décadas dedicadas al estudio de los mamíferos marinos, además de su formación como médico veterinario y biólogo marino y sus inicios profesionales en Montemar y junto al investigador Robert Clarke.

En el ámbito chileno, durante el homenaje se destacó especialmente su trayectoria en el INACH y su contribución al desarrollo de la investigación antártica y de la mastozoología marina en Latinoamérica. También se relevó su vínculo científico con México, particularmente a partir de su participación en redes de cooperación y en la creación y fortalecimiento de organizaciones científicas como la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (SOMEMA).

Durante la actividad, investigadores como Luis Medrano González, de la UNAM, y Doris Oliva Ekelund destacaron el aporte de Aguayo al desarrollo científico en México y su papel en la generación de vínculos de cooperación entre instituciones de Chile, México y Estados Unidos. El homenajeado agradeció el reconocimiento y recordó las distintas etapas de su trayectoria profesional desarrolladas en ambos países.


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FUERZA AÉREA DE CHILE RINDIÓ HOMENAJE A 110 AÑOS DE LA HAZAÑA ANTÁRTICA DEL MARINO LUIS PARDO VILLALÓN

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