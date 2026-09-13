ANELIO AGUAYO LOBO RECIBE HOMENAJE EN MÉXICO POR SU TRAYECTORIA EN LA INVESTIGACIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS

El profesor Anelio Aguayo Lobo, reconocido pionero de la mastozoología marina en Latinoamérica e investigador del Instituto Antártico Chileno (INACH), recibió un homenaje en México por su trayectoria como investigador, docente y formador de generaciones. La actividad se realizó el pasado 3 de septiembre en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

El reconocimiento reunió a colegas, estudiantes, autoridades y amigos, tanto de manera presencial como virtual. Durante la jornada se presentó una semblanza de Aguayo, repasando sus más de seis décadas dedicadas al estudio de los mamíferos marinos, además de su formación como médico veterinario y biólogo marino y sus inicios profesionales en Montemar y junto al investigador Robert Clarke.

En el ámbito chileno, durante el homenaje se destacó especialmente su trayectoria en el INACH y su contribución al desarrollo de la investigación antártica y de la mastozoología marina en Latinoamérica. También se relevó su vínculo científico con México, particularmente a partir de su participación en redes de cooperación y en la creación y fortalecimiento de organizaciones científicas como la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (SOMEMA).

Durante la actividad, investigadores como Luis Medrano González, de la UNAM, y Doris Oliva Ekelund destacaron el aporte de Aguayo al desarrollo científico en México y su papel en la generación de vínculos de cooperación entre instituciones de Chile, México y Estados Unidos. El homenajeado agradeció el reconocimiento y recordó las distintas etapas de su trayectoria profesional desarrolladas en ambos países.

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