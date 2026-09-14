CADEM: 62% PIENSA QUE EL GOBIERNO DE KAST HA SIDO PEOR DE LO QUE ESPERABAN Y APROBACIÓN BAJA AL 34%

Este domingo se dieron a conocer los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem, en la que se señala que un 62% de los encuestados cree que el gobierno de José Antonio Kast lo ha hecho peor de lo que esperaban antes de que asumiera su mandato hace un poco más de seis meses.

Ante la interrogante “En estos primeros 6 meses, ¿Usted piensa que el gobierno del presidente José Antonio Kast ha sido..?” un 62% señaló que ha sido peor de lo que esperaban, un 27% contestó que el desempeño del presidente ha sido igual a lo que creían y solo un 8% respondió que la administración de Kast ha superado sus expectativas.

Mientras que la aprobación presidencial bajó del 35 al 24%.

Nota roja

En la encuesta también se preguntó a los participantes En escala de 1 a 7, ¿Qué nota le pondría usted?. Los resultados fueron mayoritariamente negativos, y es que el 51% calificó con nota entre 1 y 3 al mandatario. Un 13% con nota 4, un 15% con nota 5 y un 19% le dio un 6 o 7.

En promedio, José Antonio Kast obtuvo un 3.4 de nota general.

Los esfuerzos deben enfocarse en la economía y seguridad

Además de opinar sobre lo que ha hecho José Antonio Kast en el poder, la encuesta abordó temáticas que afectan a nivel país. En ella, se consultó sobre cuáles creen que deben ser las prioridades de las autoridades.

En ese marco, los encuestados creen que el trabajo y los esfuerzos deben enfocarse en mejorar la economía y el empleo (79%), seguido por la seguridad (33%).

Los principales errores del Gobierno

Uno de los tópicos que incluyó esta encuesta aborda los peores errores que ha cometido el Gobierno en sus primeros seis meses.

Frente a la pregunta ¿Cuál de los siguientes cree usted que es el principal error de estos primeros 6 meses de gobierno del presidente Kast? , el 38% cree que “Traspasar a los consumidores el alza del precio en los combustibles” ha sido la principal equivocación.

En segundo puesto se ubica el bajo crecimiento de la economía y aumento del desempleo con un 32%. En tercer lugar, el 25% cree que José Antonio Kast generó demasiadas expectativas difíciles de cumplir.

Fuente: biobiochile.cl

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