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27 de agosto de 2026

PRESIDENTE KAST VIAJARÁ A LA REGIÓN DE MAGALLANES PARA VISITAR EJERCICIOS MILITARES EN MEDIO DE TENSIÓN CON ARGENTINA

​El Mandatario conocerá el despliegue de la Armada y el Ejército en el extremo austral durante la última etapa de las maniobras.

Kast

El Presidente José Antonio Kast viajará la próxima semana a la región de Magallanes para conocer el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona austral, en medio de la tensión diplomática con Argentina por el Estrecho de Magallanes.

La visita se concretará durante la última semana de los ejercicios que realizan el Ejército y la Armada en el extremo sur. Según fuentes de Gobierno, el viaje estaba programado desde hace semanas y responde a una invitación de las instituciones castrenses.

En Punta Arenas, Kast podría participar de actividades de la Fuerza de Tarea Anfibia de la Armada, que contempla submarinos, unidades de la Escuadra, Aviación Naval, Infantería de Marina y Fuerzas Especiales en los canales australes y el Estrecho.

La Armada desarrolla estos ejercicios en paralelo al operativo “Jaukén” del Ejército, que contempla maniobras terrestres con unidades de artillería.

El estrecho es chileno”

En medio de la controversia, el ministro de Defensa, Fernando Barros, reafirmó este miércoles la postura chilena tras reunirse con nueve exministros de la cartera.

El estrecho es chileno y así lo dicen todos los tratados y todos los acuerdos internacionales. En esto no hay ninguna duda jurídica”, sostuvo Barros.

El secretario de Estado también destacó el vínculo entre las Fuerzas Armadas de ambos países: “Existen muy buenas relaciones a nivel de Fuerzas Armadas y a nivel de ministros de Defensa de ambos países y estamos en coordinación total”.

Fuente: adnradio.cl



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