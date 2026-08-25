PDI DETALLÓ LABOR DE LA BRISEX EN MAGALLANES Y ENTREGÓ RECOMENDACIONES PARA PREVENIR DELITOS SEXUALES CONTRA NNA

En una nueva edición de Conexión PDI: Policía Investigativa al Servicio de Magallanes, la periodista María Alejandra Cárdenas conversó con el subcomisario Jorge Oliva Martínez, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, BRISEX, de Punta Arenas, sobre la labor especializada que desarrolla esta unidad en la región.

Durante la entrevista, el subcomisario explicó que la BRISEX investiga delitos de connotación sexual que afectan la indemnidad sexual de las personas, tanto adultas como niños, niñas y adolescentes. Entre ellos mencionó causas por violación, abuso sexual, estupro, captación de imágenes de contenido sexual y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ESNA.

Oliva detalló que, aunque la unidad tiene asiento en Punta Arenas, su jurisdicción es regional, por lo que sus funcionarios se despliegan en distintas comunas y provincias de Magallanes. En ese contexto, abordó recientes procedimientos desarrollados en sectores de difícil acceso, incluyendo operativos en canales australes, Tierra del Fuego, Puerto Natales y otras zonas donde se ha trabajado para ubicar a personas requeridas por la justicia.

Uno de los casos comentados fue una investigación vigente que permitió detener a un sujeto adulto en el sector de Caleta Doris, en las islas Gilbert Oriental, a unas 10 horas de navegación desde Puerto Williams. Según explicó el subcomisario, el procedimiento fue posible gracias al análisis criminal, inteligencia policial y trabajo coordinado con otras unidades y la Policía Marítima.

El programa también abordó el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Oliva explicó que, desde 2024, la PDI cuenta con una agrupación especializada para investigar este tipo de delitos, a partir del aumento de denuncias y la complejidad de las dinámicas involucradas. Según indicó, muchas veces las víctimas no se reconocen como tales, debido a vínculos manipulados por adultos que se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad.

En esa línea, el subcomisario llamó a padres, madres, cuidadores y adultos responsables a prestar atención al uso de redes sociales, aplicaciones de mensajería, juegos en línea y plataformas donde niños, niñas y adolescentes pueden interactuar con desconocidos. Advirtió que en algunos casos los agresores utilizan dinero virtual, regalos, sustancias u otros ofrecimientos para captar a las víctimas.

Respecto a la denuncia, la PDI recalcó que cualquier persona puede acudir al cuartel para informar hechos que puedan revestir carácter de delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes. La unidad especializada será la encargada de orientar y desarrollar las diligencias necesarias en coordinación con el Ministerio Público.

Finalmente, se explicó el funcionamiento de la Ley 21.057 de entrevista investigativa videograbada, que busca evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos violentos. Además, la PDI invitó a la comunidad a participar este sábado 29 de agosto, entre las 15:00 y 19:00 horas, en una actividad familiar en el Gimnasio Fiscal, donde habrá muestras institucionales, circuitos motrices, espacios sensoriales, actividades de salud, primeros auxilios y presencia de distintas instituciones públicas.

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