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25 de agosto de 2026

CANCILLERÍA ARGENTINA “REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA RELACIÓN BILATERAL CON CHILE” TRAS DECLARACIONES SOBRE SOBERANÍA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

"La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984", remarcaron desde el país trasandino tras la postura mostrada por el jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde.

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Tras la polémica por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde, respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes, desde la Cancillería de ese país reafirmaron “el valor estratégico de la cooperación con Chile”.

Y es que el general trasandino señaló en una entrevista en Youtube lo siguiente: “Lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”.

Estas declaraciones llevaron a las críticas del mundo político en nuestro país, al punto que desde la Cancillería chilena, encabezada por Francisco Pérez Mackenna, se informó que se enviará una nota de protesta a Argentina.

En ese contexto, desde Argentina señalaron en un comunicado que “la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

En ese sentido, desde la Cancillería argentina enfatizaron “la relevancia estratégica del extremo austral del continente” y señalaron la defensa de su posición en zonas como las Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, los que mencionó como “espacios de creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro”.

“En este ámbito, reafirmamos el valor estratégico de la cooperación con Chile. Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional”, añadió.

Así las cosas, desde la nación trasandina concluyeron: “La República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos”.


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