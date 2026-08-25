MINISTERIO DE AGRICULTURA RECONOCE A DOS MUJERES MAGALLÁNICAS POR SU APORTE A LA INNOVACIÓN EN EL AGRO

Desde los galpones de esquila hasta los laboratorios donde se desarrolla investigación biotecnológica, dos mujeres magallánicas fueron reconocidas este lunes por el Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), por sus destacadas trayectorias y aportes al desarrollo de la innovación regional.





Camila Quintero fue distinguida en la categoría Agricultora/Emprendedora, por su trayectoria vinculada a la valorización y calidad de la lana magallánica, mientras que Loreto Manosalva Carrasco, académica e investigadora del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de la Universidad de Magallanes, recibió el reconocimiento en la categoría Académica/Investigadora/Profesional, por su trabajo en investigación e innovación aplicada a los desafíos productivos de la región.





La ceremonia fue presidida por el seremi de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena, Juan Ignacio Cavada y contó con la presencia de los secretarios regionales ministeriales de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carlos Olave , además de representantes de FIA, la Universidad de Magallanes y autoridades regionales.





El seremi de Agricultura destacó que este reconocimiento permite visibilizar el creciente y fundamental aporte de las mujeres al desarrollo del sector silvoagropecuario y agroalimentario.





"Como Ministerio de Agricultura queremos relevar el trabajo de mujeres que, desde distintos ámbitos, están aportando con conocimiento, experiencia e innovación al desarrollo de nuestra región. Hoy reconocemos dos trayectorias muy distintas, pero profundamente conectadas con Magallanes: una ligada a la valorización de nuestra lana y otra a la investigación científica para buscar soluciones a problemas productivos regionales", señaló Cavada.





La autoridad agregó que "la innovación no ocurre solamente en los laboratorios o en los centros de investigación; también se construye en el trabajo cotidiano, en los campos, en los galpones de esquila y en cada iniciativa que busca agregar valor a lo que producimos. Estas dos mujeres representan precisamente ese espíritu que queremos destacar desde el Ministerio de Agricultura y FIA".





Visibilizar un trabajo que ocurre en los galpones





Para Camila Quintero, recibir esta distinción tiene un significado que trasciende su propia trayectoria. La profesional y acondicionadora de lana señaló que el reconocimiento representa también a quienes forman parte de un eslabón muchas veces poco visible dentro de la cadena productiva.





"Ha sido muy emocionante recibir este reconocimiento, que no es sólo para mí, porque yo represento un eslabón de la cadena de la producción de lana que es un poco pasado por alto, que somos los cosechadores de lana", afirmó.





Quintero explicó que su trabajo consiste en preparar el vellón antes de su clasificación, separando las fibras y elementos que no corresponden al producto final, con el objetivo de entregar lana de la mejor calidad posible.





"Es muy bonito tener esa oportunidad de ser más visibilizados y de poder demostrar el trabajo que se hace, la importancia que tiene en la producción de lana", agregó.





Vinculada al campo desde su infancia y dedicada desde hace cerca de diez años al trabajo en los galpones de esquila, Camila ha desarrollado este oficio junto a su familia, recorriendo distintos países y siguiendo las temporadas de esquila.





Ciencia desde el territorio





La segunda reconocida fue Loreto Manosalva Carrasco, académica e investigadora de la Universidad de Magallanes, quien recibió la distinción por su trabajo en investigación y biotecnología aplicada a una problemática regional: la degradación de las praderas y la erosión de los suelos.





Su investigación se centra en el desarrollo de un bioinoculante elaborado a partir de bacterias obtenidas desde el propio ecosistema magallánico.





"Para mí es un orgullo también poder representar el área en la cual se me premia, que es el área de investigación e innovación, sobre todo representar el rol y el desarrollo de la mujer desde un punto territorial", señaló.





La investigadora explicó que estas bacterias presentan una característica fundamental: se encuentran naturalmente adaptadas a las condiciones propias de Magallanes.





"La idea es que sean bacterias que se obtienen del propio ecosistema, que están adaptadas a las condiciones de la región, como pH, temperatura y nutrientes. La idea es que este bioinoculante pueda potenciar el crecimiento y dar una solución a una problemática regional", sostuvo.





El director del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de la Universidad de Magallanes, René Muñoz, valoró la distinción y destacó el potencial de la investigación desarrollada por Manosalva.





"Consideramos que Loreto es totalmente merecedora de un reconocimiento en esta materia, sobre todo por ser una investigadora regional que está llevando adelante investigaciones que tienen un alto potencial biotecnológico de innovación", indicó.





Innovación aplicada en Magallanes





La coordinadora regional de FIA, Carla Fuentes, manifestó durante la ceremonia que ambas trayectorias representan soluciones y conocimientos desarrollados desde la propia realidad regional.





"Estos reconocimientos pertenecen a trayectorias que implican la valorización de la lana magallánica, biotecnología aplicada en los suelos y el uso de recursos locales y mejores mercados para nuestros productores. Estos no son reconocimientos simbólicos, es innovación aplicada en Magallanes, hecha en Magallanes y con impacto en Magallanes", enfatizó.





El reconocimiento Mujer Agroinnovadora es una iniciativa de FIA que busca destacar y visibilizar el liderazgo de mujeres vinculadas al sector silvoagropecuario y agroalimentario, ya sea desde el emprendimiento, la producción, la academia o la investigación.





Con esta ceremonia, el Ministerio de Agricultura, a través de FIA, puso en valor dos experiencias que, desde ámbitos diferentes, reflejan el potencial de la innovación regional: el conocimiento y experiencia acumulados en torno a la producción y valorización de la lana, y la ciencia desarrollada desde el territorio para responder a los desafíos de la agricultura y los ecosistemas de Magallanes.