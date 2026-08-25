SERNAC REGIONAL REALIZÓ CONVERSATORIO PARA EXPLICAR A FUNCIONARIOS DEL ESTADO QUE ATIENDEN PÚBLICO LOS PRINCIPALES DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

La Dirección Regional del SERNAC de Magallanes realizó un conversatorio de consumo denominado "Hablemos de Consumo", cuyo propósito fue explicar a los funcionarios pertenecientes del Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC), los principales derechos que tienen los consumidores, junto con dar a conocer el uso de una serie de herramientas que dispone el Servicio para que las personas puedan ejercer sus derechos, tales como "Me Quiero Salir" y "No Molestar".

La actividad, realizada en el Salón de la Cámara Chilena de la Construcción y liderada por el Director Regional del SERNAC, Matías Salazar, contó con la colaboración de la Seremía de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Magallanes.

Durante el encuentro, al que asistieron 13 funcionarios públicos, el Director Regional del SERNAC explicó a los asistentes los principales derechos que tienen los consumidores.

Adicionalmente, la autoridad regional indicó las principales facultades del Servicio y la forma que tienen os consumidores de ingresar reclamos y consultas por temas de consumo.

También dio a conocer a los funcionarios el objetivo y uso de una serie de herramientas que tiene el SERNAC para los consumidores y que permiten ejercer sus derechos, tales como "Me Quiero Salir", que permite terminar contratos de telecomunicaciones y seguros generales; "No Molestar", la cual facilita el no seguir recibiendo spam; junto con "No me Hostiguen Cobranzas", la facilita el acceso en forma directa a la plataforma de reclamos relativa a cobranzas extrajudiciales que no corresponden.

Asimismo, durante la actividad se realizó un trabajo grupal para conocer las percepciones de los asistentes respecto de una serie de problemas que afectan a los consumidores al momento de reclamar por problemas de consumo y el uso de las herramientas del SERNAC.

A través del diálogo, se pudo identificar una serie de dificultades que impiden que los consumidores acudan a presentar sus reclamos, entre ellas, dificultades logísticas y de movilidad para acceder a las oficinas, brechas tecnológicas para poder reclamar a través del sitio web, desconfianza en lograr un resultado positivo y la creencia de que el trámite es burocrático.

Finalmente, el Director Regional del SERNAC, Matías Salazar, junto con valorar este conversatorio, indicó que este tipo de actividades son relevantes, pues permiten la coordinación con otras funcionarias y funcionarios públicos que día a día están en contacto con las personas, entregando más conocimientos para orientarlos mejor en los canales de atención y protección de sus derechos.

Agregó que el SERNAC trabaja activamente por desplegarse en la Región informando, educando y protegiendo los derechos de los consumidores, realizando un llamado a acudir al SERNAC cada vez que sientan que sus derechos han sido vulnerados.