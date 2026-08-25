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25 de agosto de 2026

PROGRAMA CHILE, PAÍS DE PROPIETARIOS LLEGÓ CON UN TÍTULO DE DOMINIO HASTA PUERTO WILLIAMS

Tramitado ante el ministerio de Bienes Nacionales

Titiulo dominio Williams

​Nelson Inostroza Astete es un reconocido vecino de la ciudad de Puerto Williams que ha incursionado en el mundo pesquero, agrícola, hotelero y el turismo de intereses especiales. Sin ir más lejos, hace unos meses, fue pieza central en la logística y transporte de una épica travesía televisiva de “El Clan” liderado por Pangal Andrade, capitaneando una intrépida navegación hasta el extremo sur de la isla Navarino.

 
La familia de don Nélson esta compuesta por su esposa Lorena y sus hijas Yesenia e Ignacia. A sus 58 años de edad confiesa que “la seguridad y confianza en los servicios del Estado estaban flaqueando, pero me inspiró la funcionaria Claudia Gallardo en la oficina de Bienes Nacionales (Unidad de Atención Ciudadana). Me devolvió la fe y ahora estoy feliz de lograr avanzar con este título de dominio a un anhelado proyecto que quiero hacer en Puerto Williams”.

 
Profundizó en ello diciendo que su intención “es construir algo bonito” en un terreno que ahora es propio. “Una cabaña quiero hacer, pensando en que ya tengo unos años y no pretendo parar de trabajar. El turismo ha sido una de las cosas que hacemos desde siempre como familia navegando y ahora se hará en la parcela con eventos y la degustación de cordero y centolla. Hay mucha gente que baja de los barcos y no tiene alternativas variadas donde acudir y hay que empezar por algo”.

 
Los casos de regularización de títulos de dominio para la pequeña propiedad raíz particular vía D.L. N° 2.695, son escasos en la isla Navarino dado que la mayoría de su superficie es fiscal. Sin embargo, junto al programa “Chile, país de propietarios” y cumpliendo los requisitos, don Nelson pudo regularizar acreditando la posesión material y pacífica por más de dos décadas de un terreno rural.

 
La secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, quien estuvo acompañada del delegado provincial de Antártica, Rodolfo Moncada, señaló que “Él (Nelson Inostroza) es un habitante que con un poco de desconfianza comenzó los trámites, pero fue orientado por Claudia nuestra Siac y la abogada Pricilla King, abogada y encargada de la unidad de regularización, haciendo posible esta entrega de su título. De esta manera estamos cumpliendo con una de las prerrogativas presidenciales por estar en terreno y ministerial para hacer que los chilenos sean dueños de su pequeño pedacito de tierra, acercando nuestro ministerio a cada provincia del país”.

 
Finalmente, la seremi Lorena Díaz Loaiza, hizo un llamado a la comunidad a acercarse a las oficinas de Bienes Nacionales, ubicadas en avenida España 971 de Punta Arenas para hacer sus consultas o bien, para solicitar charlas informativas en sectores vecinales. Al mismo tiempo pueden llamar al fono 61 2 746554 o escribir al correo [email protected]

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