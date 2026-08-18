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18 de agosto de 2026

EMPRENDEDORES DE PUNTA ARENAS INICIAN PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA EMPRENDAMOS DEL FOSIS

La iniciativa busca fortalecer las capacidades y herramientas de personas emprendedoras para impulsar y mejorar sus negocios.

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​Cuarenta personas de la comuna de Punta Arenas iniciaron su participación en el programa Emprendamos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), iniciativa orientada a entregar acompañamiento, capacitación y recursos para fortalecer sus emprendimientos.

 
Durante el proceso, los participantes recibirán herramientas para mejorar la gestión de sus negocios, fortalecer sus capacidades emprendedoras y avanzar en el desarrollo de sus actividades económicas.

 
La directora regional del FOSIS Magallanes, María Teresa Castañón, destacó la importancia de acompañar a quienes buscan sacar adelante sus emprendimientos. “Hoy día estamos en la Junta de Vecinos de los Santos Mardones con 40 emprendedores que van a participar del programa Emprendamos Básico del FOSIS, donde le vamos a entregar asesoría, capacitación y financiamiento, para que así sus negocios, sus emprendimientos, puedan crecer. Y esto por qué lo hacemos, porque efectivamente tenemos el mandato del Presidente José Antonio Kast de enfocarnos en que se creen más emprendedores y por qué, porque el emprendedor es el motor de nuestro país”.

 
Por su parte, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, señaló que: “estamos muy contentos de participar en este programa Emprendamos, nivel básico, esperamos como Gobierno que les vaya muy bien ya que nuestras prioridades son el crecimiento, el empleo y la seguridad, y dentro del crecimiento el emprendimiento es clave para hacer crecer a Chile”.

 
El programa Emprendamos contempla un proceso de acompañamiento y formación que permitirá a las personas participantes adquirir conocimientos relacionados con la planificación, administración y desarrollo de sus emprendimientos, además de contar con un financiamiento para contribuir al fortalecimiento de sus negocios.

 
Para este 2026, el FOSIS apoyará a 445 personas de la región, a través de su línea de emprendimiento, que les entregará capacitación, asesoría y financiamiento, con una inversión que supera los 493 millones de pesos.

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