EMPRENDEDORES DE PUNTA ARENAS INICIAN PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA EMPRENDAMOS DEL FOSIS

​Cuarenta personas de la comuna de Punta Arenas iniciaron su participación en el programa Emprendamos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), iniciativa orientada a entregar acompañamiento, capacitación y recursos para fortalecer sus emprendimientos.



Durante el proceso, los participantes recibirán herramientas para mejorar la gestión de sus negocios, fortalecer sus capacidades emprendedoras y avanzar en el desarrollo de sus actividades económicas.



La directora regional del FOSIS Magallanes, María Teresa Castañón, destacó la importancia de acompañar a quienes buscan sacar adelante sus emprendimientos. “Hoy día estamos en la Junta de Vecinos de los Santos Mardones con 40 emprendedores que van a participar del programa Emprendamos Básico del FOSIS, donde le vamos a entregar asesoría, capacitación y financiamiento, para que así sus negocios, sus emprendimientos, puedan crecer. Y esto por qué lo hacemos, porque efectivamente tenemos el mandato del Presidente José Antonio Kast de enfocarnos en que se creen más emprendedores y por qué, porque el emprendedor es el motor de nuestro país”.



Por su parte, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, señaló que: “estamos muy contentos de participar en este programa Emprendamos, nivel básico, esperamos como Gobierno que les vaya muy bien ya que nuestras prioridades son el crecimiento, el empleo y la seguridad, y dentro del crecimiento el emprendimiento es clave para hacer crecer a Chile”.



El programa Emprendamos contempla un proceso de acompañamiento y formación que permitirá a las personas participantes adquirir conocimientos relacionados con la planificación, administración y desarrollo de sus emprendimientos, además de contar con un financiamiento para contribuir al fortalecimiento de sus negocios.



Para este 2026, el FOSIS apoyará a 445 personas de la región, a través de su línea de emprendimiento, que les entregará capacitación, asesoría y financiamiento, con una inversión que supera los 493 millones de pesos.

