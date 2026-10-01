MUNICIPIO REALIZÓ PRIMER CAMPEONATO DE HOCKEY PISTA EN PUNTA ARENAS

Con la participación de niños, niñas y adolescentes de distintas instituciones de la comuna, se desarrolló el primer Campeonato Municipal de Hockey Pista, iniciativa organizada por la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas, con el apoyo técnico del Punta Arenas Hockey Club y la colaboración de la Universidad de Magallanes.

El encuentro deportivo se realizó durante el fin de semana en el Gimnasio Polideportivo UMAG y reunió a 16 equipos y alrededor de 160 deportistas de las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 14. La competencia, de carácter gratuito, tuvo como objetivo generar nuevas oportunidades de participación y competencia para quienes practican esta disciplina, contribuyendo a su desarrollo y proyección deportiva.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la realización de este campeonato fue un compromiso asumido por el municipio y valoró la respuesta obtenida en esta primera edición. "El año pasado nos comprometimos justamente a poder armar un campeonato municipal de hockey. Para nosotros es tan importante que, como Fundación Municipal y con los mismos recursos que tenemos, podamos permitir que deportes que a lo mejor no son tan conocidos se puedan practicar también en Punta Arenas. El resultado ha sido una convocatoria que no esperábamos, así que estamos muy contentos", señaló.

El jefe comunal agregó que el trabajo junto a los clubes ha permitido ampliar las oportunidades para quienes quieran acercarse a esta disciplina. "Este es un trabajo que hemos generado con los clubes, que también tienen ganas de que esto aumente y que haya más jugadores. La invitación es finalmente a todos los papás y a los chicos, para que se acerquen a la Fundación y podamos ayudarlos. A lo mejor alguien quiere jugar y quiere conocer cómo se juega, que pueda hacerlo. Esto es una pega sistemática y por eso hemos agregado un nuevo deporte en Punta Arenas a un campeonato también municipal. Creo que ha llegado para quedarse", afirmó.

Por su parte, la relacionadora pública del Punta Arenas Hockey Club, Macarena Lanaro, valoró el resultado de esta primera experiencia y destacó el trabajo conjunto que permitió concretar el campeonato. "La verdad es que tenemos el corazón tremendamente lleno después de este fin de semana. Ha sido mucho tiempo de trabajo y estamos muy agradecidos de la Municipalidad, que nos apoyó y nos ayudó a que esto sea una realidad hoy en día. Fueron 160 niños los que participaron en Sub 10, Sub 12 y Sub 14. Fueron 16 equipos de diferentes colegios, con un trabajo arduo de los profesores, de nosotros como organización y de la Municipalidad, así que estamos muy contentos", señaló.

Lanaro agregó que la actividad también permitió generar espacios de formación para los profesores. "No solamente estuvieron nuestros chicos, sino que también hubo espacio para los profesores. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Felipe Giancaspero, que es parte de la Federación Chilena y preparador físico de las Diablitas y de los Diablos, que venía llegando del Odesur. Compartió con los profesores e hizo una clínica pensada para ellos. Así que ha sido un despliegue para todas las categorías y estamos muy contentos", explicó.

En tanto, Felipe Giancaspero, preparador físico de las selecciones nacionales de hockey masculino adulto y junior femenino, destacó la importancia de generar espacios deportivos desde edades tempranas y de acompañar el desarrollo de los deportistas. "Nosotros proponemos un modelo de desarrollo atlético a largo plazo desde el punto de vista deportivo. Las edades tempranas, desde los 10, 12 y 14 años, son las primeras edades de trabajo. Aprovechamos de venir a ver acá un poquito el campeonato y lo más importante es que hay muchos chicos jugando. Eso es lo primero, y es clave. Después, claro, siempre hay cosas técnicas por mejorar, pero estar iniciándose en el deporte es lo más importante", afirmó.

El profesional también valoró la experiencia de conocer el desarrollo de la disciplina en Punta Arenas y destacó el desempeño de la selección nacional en los Juegos Odesur. "Fue una buena experiencia. Llegamos el jueves de Odesur, así que estoy súper feliz. En Odesur salimos segundos, perdimos la final con Argentina, pero cumplimos el primer objetivo, que era clasificar directamente a los Juegos Panamericanos de Lima, que daba dos cupos directos. Y nos vamos acercando de a poco a Argentina con la competencia. Eso también es importante", sostuvo.