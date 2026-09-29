29 de septiembre de 2026
ESTUDIANTE DEL MAGÍSTER EN BIOINFORMÁTICA DE LA UMAG FORTALECE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA TRAS PASANTÍA EN PRESTIGIOSO INSTITUTO DE CANADÁ
Sofía Cárdenas Eterovic realizó una estancia de investigación en el Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), donde se capacitó en avanzadas técnicas de regulación genética para impulsar el desarrollo científico en la Región de Magallanes.
Con el objetivo de incorporar metodologías de vanguardia e impulsar la ciencia de alto nivel en Magallanes, Sofía Cárdenas Eterovic, estudiante del Magíster en Bioinformática de la Universidad de Magallanes, que se ejecuta en el CADI UMAG, concretó una pasantía de investigación en el Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), en Canadá, realizada entre el 14 y el 24 de septiembre gracias a una beca de movilidad internacional.
Durante su estancia, la investigadora se integró al Laboratorio Di Noia del IRCM, liderado por el Dr. Javier Di Noia y enfocado en el estudio de los linfocitos B. Bajo la tutoría del candidato a doctor Noé Seija, Cárdenas se formó en la técnica CUT&RUN y participó como oyente en un curso de ChIP-qPCR impartido para estudiantes de la Universidad de Montreal. Ambas herramientas metodológicas son clave para analizar las interacciones entre proteínas, cromatina y ADN, aportando evidencia fundamental sobre los mecanismos de regulación genética.
La pasantía se enmarca en el desarrollo de su tesis de magíster, dirigida por el Dr. Marcelo Navarrete y la Dra. Lindybeth Sarmiento Varon. Esta experiencia permitió a la profesional complementar su formación teórica con entrenamiento práctico de laboratorio en un entorno internacional de primer nivel.
"Esta experiencia es especialmente relevante en esta etapa de mi trayectoria, ya que pretendo postular a un doctorado y seguir desarrollando esta línea de investigación en la UMAG. Poder conocer de cerca cómo se trabaja en laboratorios de vanguardia mundial nos demuestra que en Magallanes tenemos el talento y el potencial para abordar preguntas científicas complejas, conectando la bioinformática con la práctica experimental de laboratorio", destacó Sofía Cárdenas.
Por su parte, la Dra. Lindybeth Sarmiento Varón, codirectora de la tesis, valoró el impacto que estas pasantías tienen tanto en los estudiantes como en el programa académico. "La movilidad internacional de nuestros estudiantes es clave para fortalecer las capacidades de investigación del programa. El aprendizaje de metodologías avanzadas como CUT&RUN permite enriquecer las tesis de posgrado y abre las puertas a colaboraciones internacionales que potencian el desarrollo de la investigación biomédica en el CADI UMAG" afirmó la Dra. Lindybeth Sarmiento Varón.
Señalar que, el Magíster en Bioinformática de la Universidad de Magallanes, ejecutado en el Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI UMAG), está diseñado para formar capital humano avanzado capaz de enfrentar los desafíos actuales en el análisis de datos biológicos mediante la integración de la biología, la computación y la estadística. Experiencias internacionales como esta reafirman el compromiso institucional de transferir capacidades globales hacia la región, fortaleciendo el desarrollo científico desde la Patagonia.
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La Casa Rosada aseguró que compañía Thales UK Limited realizó operaciones aéreas con una aeronave de matrícula británica “sin autorización de las autoridades argentinas”. Además, dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para frenar actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la zona disputada.
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