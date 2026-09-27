DESFILE EN LA PLAZA DE ARMAS MARCÓ EL DÍA DE ORACIÓN POR CHILE EN PUNTA ARENAS

Con un desfile en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero culminó este domingo 27 de septiembre la celebración del Día de Oración por Chile en Punta Arenas, jornada que se realiza todos los años el último domingo de septiembre en distintos puntos del país.

La celebración está dedicada a la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile. Este año, además, adquiere un significado especial al conmemorarse los 100 años de su coronación como Reina de Chile.

En Punta Arenas, la jornada se desarrolló también en el marco de los 80 años de la Diócesis de Punta Arenas. Las actividades comenzaron a las 10:00 horas con una misa en el Santuario María Auxiliadora, donde se reconoció a los discípulos misioneros del año 2026 de las comunidades parroquiales, del santuario y de las comunidades educativas de la diócesis.

Posteriormente, los participantes realizaron una procesión hasta la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde a las 12:00 horas se desarrolló el desfile que cerró la jornada de celebración.

La actividad convocó a la comunidad en torno a una jornada de oración por Chile y de homenaje a la Virgen del Carmen, en un año marcado por el centenario de su coronación como Reina de Chile.