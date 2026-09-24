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24 de septiembre de 2026

BARROS ENVÍA MENSAJE POR SOBERANÍA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES: VISITA UNIDADES DE LAS FFAA DE LA REGIÓN

El objetivo de esta visita, de acuerdo a lo que indican desde el Ministerio de Defensa, es conocer las capacidades estratégicas del país en la zona austral.

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El ministro de Defensa, Fernando Barros, visitará distintas unidades de las Fuerzas Armadas apostadas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, enviando un claro mensaje sobre la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes.

Barros estará acompañado de los comandantes en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera; del Ejército, general Pedro Varela, y de la Fuerza Aérea (FACh), general del aire Hugo Rodríguez, además del jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, general de aviación Leonardo Romanini.

El objetivo de esta visita, de acuerdo a lo que indican desde el Ministerio de Defensa, es conocer las capacidades estratégicas del país en la zona austral.

El titular del Mindef realizará un punto de prensa en la Base Aérea de Chabunco para referirse de estas capacidades de las unidades militares en la zona.

Posteriormente, Barros llegará a la Brigada Acorazada “Chorrillos” para realizar una visita inspectiva y constatar en terreno las capacidades de los medios mecanizados de la unidad.

Finalmente, en el Comando Austral, el secretario de Estado expondrá el plan de “Infraestructura Soberana” a las principales autoridades de la región, instancia en la que participarán el Gobernador Regional, Jorge Flies, además de senadores, diputados y todos los alcaldes de la región.

Barros realiza esta inspección a distintas unidades militares en medio de impasses con Argentina, luego que distintas autoridades civiles y militares trasandinas pusieran en duda la exclusiva soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes.

Fuente: infogate.cl

Francesca Muñoz, Alejandro Riquelme, Álvaro Carter y Catalina del Real

DIPUTADOS DE DEFENSA Y RELACIONES EXTERIORES CUESTIONAN DECLARACIONES DE MINISTRO ARGENTINO SOBRE PATRULLAJES EN EL ESTRECHO

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