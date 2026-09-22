CICLISMO EN MAGALLANES: JÓVENES PROMESAS DE LA ESCUDERÍA MOZO SE PREPARAN PARA REPRESENTAR A PUNTA ARENAS

El resurgimiento del ciclismo en la región de Magallanes toma fuerza gracias al trabajo de nuevos talentos. En la reciente emisión de Polar Deporte, el presidente de la Escudería Mozo, Héctor Soto, junto a los pedaleros Leandro Levil y Andrés Villegas, visitaron los estudios de Polar Comunicaciones para analizar los desafíos de esta disciplina a nivel local y su preparación para torneos nacionales.

La jornada inició con un sentido homenaje al recién fallecido dirigente Hernán Bórquez Cárcamo, figura histórica del deporte en el Barrio Sur y del Club Yungay. Posteriormente, la conversación abordó cómo las inclemencias del clima patagónico obligan a los ciclistas a entrenar en casa con rodillos magnéticos y simuladores virtuales, manteniendo así el nivel competitivo pese al frío y las fuertes rachas de viento.

Uno de los grandes hitos compartidos en Polar en el Deporte fue la clasificación de Andrés Villegas a los próximos Juegos Escolares en Valparaíso. El joven ciclista representará a la región compitiendo en las modalidades de ruta y contrarreloj, mientras que su compañero de equipo, Leandro Levil (15), se enfoca arduamente en el mountain bike para buscar un cupo en los Juegos de la Araucanía 2027.

Según los dichos de Héctor Soto, existe una necesidad urgente de recuperar infraestructura clave para la disciplina, como el deteriorado velódromo de la capital regional. El dirigente concluyó que, si bien hay escasez de competencias de ruta, el talento joven y el auge de nuevas modalidades demuestran que el ciclismo sigue muy vivo y requiere mayor proyección institucional.