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20 de septiembre de 2026

PRESIDENTE KAST DESTACÓ EL ROL DE LAS FF.AA. EN EL RESGUARDO DE LAS FRONTERAS DURANTE LA PARADA MILITAR

El Presidente encabezó este sábado la Parada Militar 2026 y destacó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas al resguardo de las fronteras y la soberanía nacional.

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El Presidente José Antonio Kast encabezó este sábado 19 de septiembre la Parada Militar 2026, realizada en la Elipse del Parque O'Higgins, donde se refirió al rol de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las fronteras del país.

Durante la ceremonia, el Mandatario señaló que las instituciones castrenses han colaborado de manera permanente en la defensa de las fronteras, mencionando específicamente la zona norte. También destacó su participación en tareas de seguridad en la zona sur y afirmó que cumplen un papel en el resguardo de la soberanía chilena "desde el extremo norte hasta el extremo sur".

Kast también se refirió al personal de las Fuerzas Armadas y del Ejército, destacando, según sus palabras, su profesionalismo, disciplina, lealtad y patriotismo. La Parada Militar de este año correspondió a la primera que encabezó como Presidente de la República.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de recientes diferencias entre autoridades de Chile y Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes. La ceremonia contó además con la presencia del jefe del Estado Mayor General del Ejército argentino, Oscar Zarich.

La Parada Militar 2026 contó con más de 10 mil efectivos y tuvo entre sus novedades la participación de Gendarmería de Chile y el regreso de la Policía de Investigaciones a la ceremonia.

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