DR. SIMI REGISTRA LA MARCA CAFÉ SIMI EN CHILE Y ABRE LA PUERTA A SU EXPANSIÓN

Farmacias de Similares Chile S.A., filial del grupo farmacéutico mexicano detrás de Dr. Simi, obtuvo en julio el registro exclusivo de la marca “Café Simi” ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

Según la documentación citada por La Tercera, el registro fue concedido el 3 de julio y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2036. La inscripción contempla servicios asociados a cafeterías, restaurantes, comida para llevar y autoservicio, además de la venta y distribución de alimentos, dulces y bebidas.

La empresa aún no ha anunciado cuándo podría comenzar a operar este formato en Chile. Sin embargo, en 2024 el CEO del grupo, Víctor González Herrera, había señalado que el proyecto de Café Simi contemplaba una expansión hacia Chile, Colombia y Estados Unidos.

En México, el grupo inauguró el 4 de septiembre su tercer local de Café Simi, ubicado en Playa del Carmen. La compañía informó que proyecta abrir cerca de 3,5 cafeterías mensuales durante lo que resta de 2026, combinando locales propios, franquicias y espacios dentro de su red de farmacias.

El concepto comenzó como un proyecto piloto en 2024 y actualmente combina la venta de café con otros servicios, como atención veterinaria a bajo costo mediante SimiPet Care. En Chile, Farmacias Similares opera actualmente con más de 500 locales.

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