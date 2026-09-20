ACADÉMICO ABORDA RELACIÓN ENTRE CONDICIONES SOCIALES E INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO EN CHILE

Distintos indicadores citados en estudios de Cadem muestran percepciones negativas sobre el futuro y el bienestar de las personas en Chile. Según una de estas mediciones, el 58% de los encuestados considera que el país estará peor en el futuro, mientras que un 43% anticipa un deterioro de la economía, un 51% un aumento de la delincuencia y un 50% un escenario político más complejo.

A estas cifras se suman resultados de una Encuesta 5C de la misma empresa, donde un 63% de los consultados manifestó sentimientos negativos. Entre las principales expresiones aparecen el estrés, con un 37%, y el cansancio, con un 31%. El académico Jorge Gallardo, del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O’Higgins, plantea que estos indicadores deben analizarse considerando también factores sociales y materiales.

El sociólogo sostiene que aspectos como el empleo, la protección social, el acceso a la salud y las condiciones materiales pueden incidir en el bienestar. A su juicio, cuando las personas deben concentrar sus esfuerzos en cubrir necesidades básicas, disminuye el margen para desarrollar proyectos de largo plazo y aumenta la incertidumbre respecto del futuro.

Gallardo plantea que las respuestas a este escenario deberían considerar distintos niveles, desde apoyos dirigidos directamente a las personas hasta medidas relacionadas con las condiciones de vida. Entre los ámbitos que menciona se encuentran la estabilidad laboral, el acceso a la salud y los espacios de participación, además de la relación entre las decisiones públicas y las experiencias cotidianas de la ciudadanía.

El académico también sostiene que recuperar las expectativas sobre el futuro requiere generar condiciones que permitan contar con mayor estabilidad y seguridad. En ese sentido, menciona ámbitos como el trabajo, la salud y las pensiones, además de fenómenos como la baja natalidad y la incertidumbre asociada a la vejez.

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