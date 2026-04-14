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14 de abril de 2026

ACADÉMICO DE LA USACH ADVIERTE SOBRE EL HIDRÓGENO VERDE COMO CLAVE PARA LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE CHILE

Aquí hidrógeno verde.

usachh2v

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, Isaac Díaz, académico de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago, presentó un análisis centrado en su columna sobre el rol estratégico del hidrógeno verde en el contexto energético actual.

Durante la conversación, el experto advirtió que la crisis energética global responde en gran medida a factores geopolíticos, lo que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los países altamente dependientes de combustibles externos. En ese marco, recalcó que “la energía es un recurso estratégico para los Estados”, especialmente en escenarios de conflicto e incertidumbre.

Díaz explicó que, aunque el hidrógeno verde aún presenta costos más altos que el hidrógeno convencional, su valor radica en variables que van más allá del precio inmediato, como la seguridad de suministro y la independencia energética. En ese sentido, sostuvo que este recurso “puede convertirse en una herramienta de soberanía energética”.

Asimismo, destacó la oportunidad que tiene Chile, considerando su alto potencial en energías renovables y su actual dependencia de importaciones energéticas. A su juicio, el país podría avanzar hacia un modelo más resiliente e incluso transformarse en exportador de energía limpia si logra consolidar esta industria.

Finalmente, el académico llamó a enfocar el debate en el largo plazo, enfatizando que la discusión no debe limitarse a los costos actuales, sino a la capacidad del país de asegurar su estabilidad energética en un escenario global incierto.


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