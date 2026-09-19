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19 de septiembre de 2026

HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA AUMENTA EN CHILE Y ESPECIALISTAS LLAMAN A REALIZAR CONTROLES

​El envejecimiento de la población y factores asociados al sobrepeso y la obesidad están vinculados al aumento de casos de hiperplasia prostática benigna, una condición no cancerosa que puede afectar el flujo urinario y la calidad de vida.

HIPERPLASIA

La hiperplasia prostática benigna (HPB) corresponde al crecimiento de la próstata que puede generar una obstrucción del flujo de orina y provocar distintas molestias urinarias. De acuerdo con el urólogo Rodrigo Ledezma, cerca del 50% de los hombres de 50 años presenta algún grado de esta condición, mientras que alrededor del 90% de los hombres de 80 años registra un crecimiento prostático significativo.

El especialista señala que el envejecimiento de la población chilena es uno de los factores asociados al aumento de estos casos. A esto se suma el sobrepeso y la obesidad, condiciones que pueden generar cambios hormonales y procesos inflamatorios relacionados con el crecimiento de la próstata. Según los antecedentes citados, el 78,8% de la población chilena presenta sobrepeso u obesidad.

Entre las señales que pueden advertir de problemas prostáticos se encuentran levantarse varias veces durante la noche para orinar, presentar un menor flujo urinario o sentir que la vejiga no se vacía completamente. Estos síntomas pueden afectar la calidad de vida y requieren una evaluación médica para determinar su origen.

El urólogo recomienda realizar controles urológicos anuales desde los 40 años para favorecer una detección oportuna y prevenir complicaciones. La evaluación permite determinar la situación de cada paciente y definir, cuando corresponda, las alternativas de seguimiento o tratamiento.

Fuente: El Mostrador

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