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16 de septiembre de 2026

CONASET REFORZÓ EL LLAMADO A CONDUCTORES Y PEATONES A EXTREMAR LOS CUIDADOS DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS

Buenos días región

conaset

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), Alberto Escobar, abordó los principales riesgos asociados a los desplazamientos durante Fiestas Patrias y llamó a conductores y peatones a extremar las medidas de prevención. Recordó que durante el fin de semana de Fiestas Patrias del año pasado se registraron 24 fallecidos, por lo que el objetivo para este periodo es evitar nuevas víctimas.

Entre los principales factores de riesgo identificados se encuentran el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas, la falta de uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, además de la imprudencia peatonal y las distracciones provocadas principalmente por teléfonos y otras pantallas. Escobar señaló que estudios observacionales indican que 9 de cada 10 conductores manipulan sus teléfonos, mientras que también existe preocupación por peatones que transitan distraídos o aislados de su entorno mediante audífonos o dispositivos móviles.

La autoridad también alertó sobre el aumento de los siniestros asociados a nuevas formas de movilidad, especialmente scooters, registrándose más de 500 casos durante 2026. Asimismo, indicó que se ha detectado un aumento en la presencia de marihuana y cocaína entre los conductores, factores que se suman al consumo de alcohol como elementos incompatibles con una conducción segura. En materia de velocidad, destacó que 6 de cada 10 conductores urbanos exceden el límite máximo, aumentando significativamente el riesgo para peatones y otros usuarios vulnerables.

En este contexto, CONASET impulsa durante estas Fiestas Patrias la campaña “Tomé y no manejé”, orientada a promover decisiones responsables y prevenir siniestros viales. El llamado considera planificar los desplazamientos, no conducir después de consumir alcohol o drogas, respetar los límites de velocidad, evitar el uso del teléfono al volante y mantener una actitud preventiva frente a peatones, ciclistas y otros usuarios de las vías.



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