DESDE BUENOS AIRES, NESLA MUÑOZ COMPARTE LA EXPERIENCIA DE REPRESENTAR A CHILE EN EL MUNDIAL SENIOR DE PÁDEL

En una comunicación realizada desde Buenos Aires durante el programa Vive Pádel de Polar Comunicaciones, la jugadora magallánica Nesla Muñoz compartió detalles de su participación junto a la selección chilena en el Mundial Senior de Pádel, competencia internacional que reúne a delegaciones de distintos países y que se desarrolla en diversos recintos deportivos de la capital argentina.

La representante regional explicó que la delegación femenina chilena está conformada por cuatro jugadoras dentro de cada rango de edad, aunque en cada partido son dos las deportistas que ingresan a la cancha, decisión que corresponde al cuerpo técnico de acuerdo con las características de cada encuentro. La selección ya conoció su grupo, donde deberá enfrentar importantes desafíos, entre ellos España, mientras que el objetivo es avanzar en la competencia y conseguir una posición que permita mejorar la clasificación de Chile para futuras ediciones del campeonato.

Muñoz también destacó la experiencia de compartir con deportistas de diferentes países y el ambiente vivido durante la inauguración del torneo. La magallánica valoró especialmente el apoyo recibido desde la región y señaló que el equipo se encuentra concentrado en la competencia, luego de realizar entrenamientos y partidos preparatorios en Buenos Aires. Su participación constituye una nueva presencia del pádel de Magallanes en una instancia internacional.





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