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26 de octubre de 2026

A 108 AÑOS DE SU FUNDACIÓN, EL CLUB SCOUT APUESTA POR EL FÚTBOL FORMATIVO Y EL CRECIMIENTO DE SUS RAMAS DEPORTIVAS

Almorzando con Checho

clubdeportivoscout

El Club Social y Deportivo Scout de Punta Arenas conmemora 108 años de historia, deporte y compromiso comunitario, con nuevos desafíos enfocados en la restauración de su sede social, el fortalecimiento de sus series menores y el crecimiento de sus ramas deportivas. Así lo dio a conocer su presidente, Esteban Domancic, durante una entrevista realizada esta tarde en el programa Almorzando con Checho, conducido por José Aguilante Mansilla, en Polar Comunicaciones. En la conversación también recordó la trayectoria de Lorenzo Giner, histórico integrante de la institución, cuyo fallecimiento coincidió con los preparativos del aniversario y motivó modificaciones en las actividades conmemorativas.

Entre los principales proyectos, Domancic destacó las gestiones para concretar la restauración de la sede ubicada en calle O’Higgins 360, iniciativa que ha experimentado modificaciones debido a la pandemia y al incremento de los costos. Según explicó, esperan avanzar próximamente hacia la licitación del nuevo proyecto. En el ámbito deportivo, resaltó el crecimiento de las series infantiles de fútbol, que participarán en un torneo en Lican Ray durante enero, además de los resultados de la rama femenina de futsal, que obtuvo importantes títulos y se prepara para competir a nivel nacional. También destacó el tercer lugar conseguido por el equipo de honor masculino en una de sus mejores campañas recientes, junto con el campeonato obtenido por la rama masculina de voleibol en la categoría sobre 35 años.

La institución también proyecta impulsar iniciativas de apoyo educativo para sus jóvenes deportistas, entre ellas la posibilidad de implementar un preuniversitario gratuito en su sede social. En cuanto a las actividades de aniversario, el presidente informó que la gran rifa fue reprogramada para el 8 de noviembre, mientras que la cena conmemorativa se realizará durante la semana siguiente. Asimismo, invitó a los socios, exjugadores y simpatizantes a acercarse nuevamente al club, destacando su disposición para colaborar con la comunidad y apoyar a quienes lo necesiten, siempre dentro de sus posibilidades.



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