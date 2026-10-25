DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL COMENZÓ CON RECORRIDO TEATRALIZADO EN PUNTA ARENAS

La celebración del Día del Patrimonio Cultural Regional de Magallanes comenzó con una Ruta Patrimonial Teatralizada que invitó a la ciudadanía a recorrer la historia de Punta Arenas a través de representaciones escénicas en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa fue desarrollada por Páramo Producciones y contempló un circuito de aproximadamente 700 metros, con una duración cercana a los 90 minutos.

El recorrido incluyó siete estaciones en las que personajes de época relataron distintos episodios de la historia local. En el Puerto EPA, un cazador de ballenas abordó su relación con el mar, mientras que en el monumento a Piloto Pardo se recordó el rescate de la expedición del Endurance en la Antártica, mediante la lectura de una carta escrita a su padre.

La ruta también pasó por el Muelle Loreto, donde se representó la actividad portuaria de la ciudad; el Emporio Veiga, con escenas vinculadas al desarrollo económico y la inmigración; y la Primera Compañía de Bomberos, donde se abordó el papel de la institución en la vida comunitaria. El circuito continuó en el Teatro Cervantes, con una representación sobre la tradición de las compañías de zarzuela, y finalizó en el edificio de ENAP, con una puesta en escena sobre la influencia de la empresa estatal en la sociedad magallánica.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, valoró la iniciativa y destacó la importancia de las expresiones escénicas para acercar a la comunidad a su historia e identidad. Asimismo, invitó a la ciudadanía a participar en las más de 50 actividades contempladas en la programación regional.

La décimo tercera edición del Día del Patrimonio Regional es impulsada por la Seremi de las Culturas y la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT), con el apoyo de organizaciones sociales, públicas y privadas. Las actividades continuarán este domingo e incluyen visitas guiadas, charlas, exposiciones, música en vivo, teatro y talleres. La programación puede consultarse en el perfil de Instagram @culturasmagallanes y en el sitio cultura.gob.cl/magallanes.

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