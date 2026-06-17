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17 de junio de 2026

TRANSALERCE ACLARA ROL DEL OPERADOR EN MODIFICACIÓN DE RECORRIDOS DE LÍNEAS 6, 6V Y 8

Comunicado de prensa.

Bus TransAlerce

​TransAlerce informa que los cambios en los recorridos de los servicios 6, 6V y 8, que entrarán en vigencia el próximo 1 de julio, corresponden a un rediseño técnico definido por el equipo regional de la División de Transporte Público Regional (DTPR), a través de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SEREMITT), organismo encargado de evaluar las modificaciones de trazados y sus efectos en la operación del sistema.

Como empresa operadora, TransAlerce ejecuta las instrucciones técnicas entregadas por la autoridad competente. Estamos monitoreando las inquietudes expresadas por vecinos de distintos sectores de la ciudad, particularmente quienes hoy utilizan los tramos que serán modificados, y traspasa esas observaciones a la SEREMITT para su evaluación.

TransAlerce reitera su disposición a colaborar con la autoridad y con la comunidad, en la búsqueda de un sistema de transporte público que responda de la mejor forma posible a las necesidades de quienes lo utilizan día a día en Punta Arenas.

CAMBIOS RECORRIDOS 3

AMPLIACIÓN DE RECORRIDOS BENEFICIARÁ A VECINOS DE BRISAS DEL ESTRECHO, VILLA LA FORESTA Y OTROS SECTORES DE PUNTA ARENAS

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