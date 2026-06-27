TRANSALERCE INSTALA PANTALLAS DIGITALES EN EL 95% DE SU FLOTA DE BUSES EN PUNTA ARENAS

TransAlerce informó que el 95% de su flota de transporte público urbano de Punta Arenas ya cuenta con pantallas digitales instaladas y operativas. La iniciativa busca mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros mediante la entrega de información en tiempo real sobre las paradas de cada recorrido.

Según explicó la empresa, este sistema facilita la orientación de los usuarios, especialmente de quienes utilizan el transporte público por primera vez o se desplazan hacia sectores menos conocidos de la ciudad. Las pantallas permanecerán disponibles durante todo el trayecto, entregando información relacionada con el recorrido del bus.

De manera gradual, la plataforma incorporará nuevos contenidos, entre ellos carteleras culturales, actividades deportivas, eventos sociales e información educativa de interés para la comunidad de Punta Arenas. La empresa señaló que esta herramienta permitirá ampliar la información disponible para los pasajeros durante sus desplazamientos diarios.

TransAlerce indicó que continuará desarrollando esta iniciativa en coordinación con instituciones, organizaciones y servicios públicos, con el objetivo de convertir las pantallas en un espacio de difusión de actividades e información relevante para la comunidad.

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