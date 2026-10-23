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23 de octubre de 2026

MAGALLANES PREPARA NUEVAS CONVOCATORIAS PARA FORTALECER LA CULTURA Y LA SEGURIDAD EN SUS COMUNAS

​Las nuevas convocatorias permitirán a las municipalidades presentar proyectos para fortalecer las tradiciones locales y la prevención comunitaria.

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Nuevas posibilidades de financiamiento se abrirán para las diez municipalidades de Magallanes, luego de que el Consejo Regional aprobara las bases de dos concursos destinados a actividades culturales emblemáticas y proyectos de seguridad pública.

 
El primero corresponde al Fondo Concurso Vinculación con la Comunidad 8%, en su línea de Actividades Emblemáticas Culturales Municipales, que contempla un presupuesto de $380 millones. Su propósito es apoyar celebraciones y encuentros que contribuyan a preservar las tradiciones e identidad de las comunas. Cada municipio podrá postular una iniciativa, con financiamiento máximo de $50 millones para las capitales provinciales y $30 millones para las demás comunas, sujeto a evaluación y disponibilidad presupuestaria.

 
En seguridad pública, el Cuerpo Colegiado también dio luz verde a las bases del concurso municipal con un presupuesto estimado de $500 millones. A través de la convocatoria se podrán presentar proyectos de cámaras de vigilancia, alarmas vecinales, iluminación, recuperación de espacios públicos y prevención comunitaria, buscando atender las necesidades de seguridad de los vecinos en distintos sectores de la región

 
Sobre la iniciativa, el Consejero Rodolfo Arecheta destacó. “Los municipios son los que están más cercanos al territorio y conocen mejor las necesidades en materia de seguridad”, sostuvo, agregando que dicho mecanismo representa una señal de descentralización, al entregar mayor protagonismo a las administraciones comunales en la definición de sus proyectos.
Actividades culturales

 
Otra de las decisiones de la sesión correspondió a la aprobación directa de $6 millones para los Encuentros Artísticos Escolares de la Patagonia, iniciativa presentada por la Agrupación Ladrilleros del Colegio Puerto Natales, mediante el Fondo de Vinculación con la Comunidad 8%.

 
Los recursos contribuirán a la realización del XI Encuentro Escolar Vientos de Teatro y el XII Festival de la Voz “Un Canto a la Unidad”, actividades que cuentan con más de una década de trayectoria y convocarán a 330 estudiantes de Magallanes y Argentina. Las jornadas se desarrollarán entre octubre y noviembre, incorporando presentaciones abiertas a la comunidad y talleres formativos.

 
EL Consejero Juan Morano, se refirió a la aprobación, apoyando el resultado, especialmente por el trabajo sostenido por 13 años de la comunidad educativa de Puerto Natales. “Nunca podemos dejar sin financiamiento el tema de la cultura, el deporte”, haciendo hincapié en el esfuerzo de la organización para dar continuidad a los encuentros.


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