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17 de octubre de 2026

PARQUE DEL ESTRECHO INVITA A ESTUDIANTES DE MAGALLANES A RECORRER FUERTE BULNES

​El programa ¡Descubre el Estrecho!: Una aventura por nuestra historia ofrece visitas pedagógicas para colegios, liceos e instituciones de educación superior, con recorridos por espacios patrimoniales y el entorno natural del parque.

Fiestas-patrias---Parque-del-Estrecho

El Parque del Estrecho de Magallanes presentó el programa ¡Descubre el Estrecho!: Una aventura por nuestra historia, una iniciativa dirigida a establecimientos educacionales que busca acercar a estudiantes de la región al patrimonio histórico y natural mediante visitas pedagógicas fuera de la sala de clases.

La propuesta contempla recorridos por Fuerte Bulnes, visitas al museo y la posibilidad de conocer el paisaje del Estrecho de Magallanes. El parque, ubicado en Punta Santa Ana, reúne espacios vinculados con distintos períodos de la historia regional, desde la presencia de los pueblos originarios y las exploraciones europeas hasta la construcción de Fuerte Bulnes en 1843.

El programa está dirigido a colegios, liceos e instituciones de educación superior. Durante la visita, los estudiantes pueden participar en recorridos guiados de 30 minutos por el Monumento Histórico Nacional Fuerte Bulnes, disponibles en horarios establecidos.

La tarifa preferencial es de $3.000 por estudiante, mientras que los profesores a cargo y los menores de seis años tienen entrada liberada. Los establecimientos también pueden consultar por servicios de alimentación, uso de auditorio y apoyo para coordinar el transporte, alternativas sujetas a reserva previa y disponibilidad.

La iniciativa se presenta en octubre, mes en que se conmemora el ingreso de la expedición de Hernando de Magallanes al estrecho en 1520. Los establecimientos interesados en organizar una visita pueden solicitar información a través del correo [email protected] o en el sitio web www.parquedelestrecho.cl.

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