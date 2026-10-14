MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS REALIZÓ CIERRE DEL TALLER “APRENDIENDO A COSER”

​Con una valoración positiva por parte de sus participantes, la Municipalidad de Cabo de Hornos realizó el cierre del taller “Aprendiendo a coser”, una iniciativa orientada a entregar herramientas prácticas y fomentar el aprendizaje de nuevas habilidades entre las vecinas de la comuna.



A través de este espacio formativo, las participantes tuvieron la oportunidad de aprender y perfeccionar técnicas de costura, compartir experiencias y desarrollar su creatividad, en una instancia que también contribuyó a fortalecer los vínculos comunitarios.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la importancia de impulsar este tipo de iniciativas que generan oportunidades de aprendizaje y participación para los habitantes de Puerto Williams.



“Como municipio, estamos comprometidos con generar espacios donde nuestros vecinos y vecinas puedan aprender, desarrollar sus talentos y descubrir nuevas oportunidades. Este taller no solo entrega conocimientos prácticos, sino que también permite compartir, fortalecer la confianza y abrir posibilidades para el desarrollo personal e incluso para futuros emprendimientos”, señaló el jefe comunal.



Por su parte, una de las beneficiarias del taller manifestó su satisfacción por haber participado en esta experiencia. “Estoy muy contenta de haber sido parte de este taller, porque aprendimos cosas nuevas, compartimos con otras vecinas y pudimos desarrollar habilidades que nos pueden servir mucho en el futuro. Agradezco al municipio por generar estas oportunidades para la comunidad”, expresó.



Desde la Municipalidad de Cabo de Hornos destacaron la relevancia de continuar promoviendo talleres y actividades que respondan a los intereses de la comunidad, fomentando la participación, el aprendizaje y el bienestar de las vecinas y vecinos de la comuna.



De esta manera, el cierre de “Aprendiendo a coser” marca la culminación de una experiencia formativa que pone en valor el aprendizaje colectivo y el desarrollo de habilidades como herramientas para fortalecer la vida comunitaria.



