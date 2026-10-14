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14 de octubre de 2026

ALCALDE DE PUNTA ARENAS SOLICITA CAMBIOS LEGALES PARA EVITAR EL TRASLADO DE INTERNOS DE ALTA PELIGROSIDAD A LA CIUDAD

​La iniciativa busca que los informes de Gendarmería sean vinculantes al momento de resolver el traslado de personas imputadas por delitos de extrema gravedad.

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Con el objetivo de resguardar la seguridad de los vecinos de la ciudad y a los funcionarios de Gendarmería, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, realizó el envío de oficios a las autoridades de Gobierno y del Congreso para impulsar una modificación legal que permita considerar obligatoriamente los informes técnicos de Gendarmería al momento de determinar el recinto penitenciario donde deben permanecer internos de alta peligrosidad. La iniciativa surge tras el reciente traslado a Punta Arenas de Ronald Quiñones.

"Para nosotros no se ha olvidado. Por eso que el lunes o martes tenemos reunión en Santiago con el subsecretario de Prevención del Delito y hemos enviado oficios al ministro de Justicia, Seguridad Pública, presidenta del Senado, Cámara de Diputados y a todos nuestros parlamentarios para que se genere una norma que hubiera cambiado esto. Que los informes de gendarmería sean vinculantes. Porque gendarmería explicó que no se dan las condiciones para tener a un preso de estas características", expresó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Asimismo, el jefe comunal agregó que esta situación también genera preocupación por sus eventuales efectos en el entorno local, considerando la llegada de familiares y la posible conformación de redes de apoyo asociadas a personas vinculadas con delitos graves.

Por ello, insistió en que la solución debe abordarse con sentido de urgencia y coordinación entre las distintas instituciones, con el propósito de resguardar tanto a quienes cumplen funciones al interior del recinto penitenciario como a los habitantes de la comuna y de la región.

El alcalde destacó, además, la importancia de contar con el compromiso de los parlamentarios de Magallanes para promover los cambios legales necesarios y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. "Se abrió la puerta y queremos cerrarla rapidito, pero eso necesita un cambio legal", afirmó Radonich, recalcando que el objetivo es que las personas imputadas por delitos de esta naturaleza permanezcan en recintos penitenciarios que cuenten con las condiciones de seguridad correspondientes.

Finalmente, el jefe comunal reiteró que la Municipalidad continuará realizando gestiones ante las autoridades competentes para que esta situación sea abordada con la urgencia que requiere, poniendo en el centro la seguridad de Punta Arenas y de toda la Región de Magallanes.
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