MOP RESTABLECE TRÁNSITO EN RUTA 9 TRAS EMERGENCIA POR CRECIDA DEL HUMEDAL TRES PUENTES

Luego de intensas jornadas de trabajo desplegadas desde el pasado 2 de octubre a raíz de las precipitaciones que afectaron a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el Ministerio de Obras Públicas confirmó el restablecimiento total del tránsito en la Ruta 9, a partir de ayer en horas de la tarde, a la altura del Humedal Tres Puentes, recuperando plenamente la conectividad en uno de los principales accesos a Punta Arenas.



Las labores fueron encabezadas por equipos de la Dirección de Vialidad y de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), quienes mantuvieron operativos permanentes en el sector para disminuir los anegamientos y mitigar los efectos de la emergencia.



Durante esta jornada, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, explicó que un equipo de la Dirección de Obras Hidráulicas logró identificar el origen de los niveles extraordinarios registrados en el Humedal Tres Puentes. Tras las evaluaciones técnicas efectuadas, se estableció que existía un aporte inusual y extraordinario de agua proveniente del sector donde confluyen el Canal de Trasvase y el Estero Bitsh, a los pies del Parque Cruz de Froward.



"La DOH logró establecer que hubo un aporte extraordinario de agua hacia el humedal producto del hundimiento de los gaviones existentes en ese sector, situación posiblemente generada por el aumento de caudal asociado a las últimas precipitaciones. Durante el día de ayer se realizaron movimientos de tierra que permitieron redireccionar esas aguas hacia el Estero Bitsh, evitando que continúen escurriendo hacia el humedal", explicó Marusic.



Gracias a estas intervenciones, los niveles del Humedal Tres Puentes han comenzado a descender y se encuentran próximos a recuperar sus niveles habituales, permitiendo controlar la situación y eliminar la principal causa que originó la inundación.



En paralelo, la Dirección de Vialidad ejecutó trabajos de saneamiento y recuperación de la plataforma vial, permitiendo habilitar completamente la Ruta 9 alrededor de las 16:00 horas de este miércoles.



"Hoy podemos señalar fundadamente que la situación se encuentra controlada, con las causas identificadas y las medidas correctivas implementadas", agregó la autoridad.



No obstante ello los diversos Servicios e Instituciones mantienen las coordinaciones necesarias para apoyar a la comunidad y dar solución a los problemas que aún se mantienen. En ese contexto, los equipos municipales seguirán desarrollando desde hoy labores de drenaje en el sector del Humedal, particularmente en calle José Joaquín Pérez, la que junto a otras vías aledañas, permanecen con un grado de inundación importante.



El MOP destacó además el compromiso de los equipos regionales que han trabajado de manera ininterrumpida para responder a las distintas emergencias registradas en la región producto del sistema frontal, movilizando recursos humanos y maquinaria en diversos puntos afectados.



Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas informó que las Direcciones de Vialidad y Obras Hidráulicas se encuentran elaborando un informe técnico detallado sobre la emergencia y las acciones ejecutadas.

