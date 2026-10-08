COLEGIO DE PROFESORES: “LA MINISTRA ARZOLA DEBERÍA DEFENDER EL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN Y NO JUSTIFICAR SUS RECORTES, COMO LO HIZO CON ‘YO ELIJO MI PC’”

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar Arévalo, se refirió a las declaraciones de la Ministra de Educación, María Paz Arzola, respecto al fin del programa “Yo Elijo Mi PC”, el que, según la Secretaria de Estado, habría tenido un “nulo impacto”.

Al respecto, el líder Gremial Docente calificó los dichos de la autoridad como simplemente “sorprendentes”. “Ella, como Ministra de Educación, debe defender los programas de su cartera y no justificar decisiones que son únicamente economicistas, que no tienen un fundamento pedagógico, ni técnico, ni educativo”.

En ese sentido, Mario Aguilar Arévalo enfatizó “son simplemente recortes de recursos por una cuestión económica vinculada al ajuste fiscal, para compensar los 4 mil 800 millones de dólares menos que se recibirán producto de la Reforma Tributaria que rebajó los impuestos a los súper ricos de este país”.

Por lo anterior, el Presidente del Profesorado agregó “no hay fundamentos. ¿Cuáles son las evidencias de lo que está aseverando? ¿Cómo puede ella asegurar que la entrega de un computador a un niño o niña —que no tiene ninguna posibilidad de acceder a ello por la realidad de su familia— no tenga un impacto? ¿Cómo lo puede medir? ¿Cuáles son las evidencias? Esas no se han mostrado, no las conocemos. Si le va a atribuir a la baja en los aprendizajes del país el programa ‘Yo Elijo mi PC’, me parecería una distorsión realmente impresentable”.

Frente a este escenario, el líder gremial docente emplazó directamente a Arzola “le quiero pedir a la ministra que defienda el presupuesto de educación, no que justifique decisiones que son exclusivamente económicas. Su labor dentro del Gobierno es defender su cartera, es defender los recursos para educación, es justificar por qué esos recursos son necesarios y no justificar los recortes”.

Finalmente, Mario Aguilar le aconsejó a la Ministra de Educación que tiene que plantarse frente al Ministro de Hacienda y al Presidente, y convencerlos de la necesidad de los recursos, no aparecer justificando recortes que no tienen ningún fundamento pedagógico y que producen un grave daño social”.

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