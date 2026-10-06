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6 de octubre de 2026

INACAP ABIERTO REUNIÓ A MÁS DE 1.000 ESTUDIANTES Y A LA COMUNIDAD EN UNA JORNADA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN PUNTA ARENAS

La jornada permitió a los asistentes recorrer los diversos espacios de la sede, conocer la oferta académica disponible, interactuar con docentes y equipos de trabajo, y participar en actividades prácticas relacionadas con las diferentes áreas de formación impartidas por INACAP.

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Más de 1.000 estudiantes de 16 establecimientos educacionales, junto a familias y representantes de programas sociales, participaron en una experiencia que les permitió conocer la oferta académica, recorrer las instalaciones y vivir de cerca el sello formativo de INACAP Sede Punta Arenas.

 
El pasado 23 de septiembre, INACAP Sede Punta Arenas realizó una nueva versión de INACAP Abierto, iniciativa organizada por las áreas de Admisión y Comunicaciones, que congregó a más de 1.000 estudiantes pertenecientes a 16 establecimientos educacionales de la región, además de familias y participantes de distintos programas sociales interesados en conocer las oportunidades de formación y desarrollo que ofrece la institución.

 
La jornada permitió a los asistentes recorrer los diversos espacios de la sede, conocer la oferta académica disponible, interactuar con docentes y equipos de trabajo, y participar en actividades prácticas relacionadas con las diferentes áreas de formación impartidas por INACAP. De esta forma, los estudiantes pudieron acercarse a las distintas alternativas educativas y proyectar de mejor manera sus futuros caminos académicos y laborales.

 
Asimismo, la actividad estuvo abierta a toda la comunidad, recibiendo a apoderados, familias, trabajadores y organizaciones vinculadas a programas sociales, fortaleciendo el compromiso institucional de acercar la educación superior y la formación técnico-profesional a quienes buscan nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional.
A través de experiencias en talleres, laboratorios y espacios especializados, los visitantes conocieron de primera fuente el enfoque práctico que caracteriza la formación impartida por INACAP, además de resolver dudas sobre carreras, beneficios estudiantiles y oportunidades de desarrollo.

 
Esta iniciativa reafirma el compromiso de INACAP Sede Punta Arenas con la orientación vocacional y la vinculación con el medio, generando espacios de encuentro que acercan a estudiantes, familias y la comunidad a las posibilidades que ofrece la educación superior.

 
En este contexto, la institución informó que el próximo 7 de octubre comenzará el proceso de matrículas para el período académico 2027, el cual estará disponible de manera online a través del sitio web oficial www.inacap.cl, permitiendo a los futuros estudiantes acceder oportunamente a información sobre carreras, beneficios y opciones de admisión.

 
Con actividades como INACAP Abierto, INACAP Sede Punta Arenas continúa fortaleciendo su rol como un espacio de formación, orientación y desarrollo para la comunidad regional, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida y al fortalecimiento del capital humano de Magallanes.

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