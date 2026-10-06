ESCUELA REPÚBLICA DE CROACIA CELEBRA 70 AÑOS DE HISTORIA EN PUNTA ARENAS CON JORNADA ABIERTA A TODA LA COMUNIDAD ESTE SÁBADO 10 DE OCTUBRE

La comunidad educativa de la Escuela República de Croacia se encuentra conmemorando sus 70 años de trayectoria, aniversario que ha permitido recuperar parte de la historia del establecimiento, relevar su vínculo con el barrio Croata y proyectar los desafíos de la educación hacia las nuevas generaciones.

Así lo dieron a conocer esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la profesora general básica Jacqueline Ovalle, el profesor de Historia Otto Gesell y la estudiante de 5° básico B Maylén Márquez, quienes abordaron las actividades preparadas para celebrar este importante aniversario.

Durante la conversación, Otto Gesell explicó que la Escuela Croacia tiene sus orígenes en 1956, cuando fue inaugurada como Grupo Escolar Yugoslavia, posteriormente pasó a denominarse Escuela Yugoslavia y, tras la independencia de Croacia en la década de 1990, adoptó su actual nombre de Escuela República de Croacia. El docente destacó además que la inauguración contó con la presencia del entonces Presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo.

“En 70 años ha pasado muchísimo, muchísima historia. Ex estudiantes destacados como Andrés Pérez Araya que fue parte de nuestra comunidad en algún momento. Entonces empezar a recordar cómo era, empezar a mostrar fotos antiguas en el aula”, señaló Gesell, quien además mantiene un vínculo personal con el establecimiento, ya que fue alumno de la escuela y posteriormente regresó como profesor.

El docente explicó que uno de los objetivos de esta conmemoración es fortalecer el sentido de pertenencia de los actuales estudiantes, acercándolos a una historia que va mucho más allá de las personas que actualmente integran la comunidad educativa. “Los estudiantes creen que la escuela es ahora, son los profesores que estamos ahora, los colores que vemos ahora, los talleres que están ahora, pero en 70 años ha pasado muchísimo, muchísima historia”, afirmó.

En ese contexto, la Escuela Croacia prepara para este sábado una jornada abierta a la comunidad, exestudiantes, vecinos, apoderados y familias, que permitirá recorrer distintos espacios y conocer parte del trabajo que desarrolla actualmente el establecimiento. La actividad se extenderá entre las 15:00 y las 18:00 horas e incluirá módulos históricos, deportivos, de educación ambiental, convivencia educativa, educación parvularia, biblioteca y aspectos curriculares, además de presentaciones artísticas y actividades interactivas.

Jacqueline Ovalle destacó que la jornada busca ser mucho más que una visita al establecimiento. “No solamente vamos a abrir la escuela para que se pasee como cualquier día, sino que tenemos contemplada una actividad distinta con diferentes módulos, con presentaciones artísticas, actividades. Va a ser interactivo, lúdico”, explicó.

La profesora también valoró el compromiso de la comunidad educativa y proyectó el futuro del establecimiento, destacando el trabajo que se realiza en materia de inclusión, aprendizaje y educación ambiental. “Todo lo que hacemos lo hacemos por ellos. No por nosotros como adultos, es por ellos”, sostuvo, agregando que la escuela busca incorporar nuevas estrategias de aprendizaje y herramientas que permitan fortalecer las habilidades de sus estudiantes.

En tanto, Maylén Márquez entregó la mirada de los propios estudiantes y destacó el ambiente que existe al interior de la escuela. “A mí en lo personal de la escuela me gusta que haya ACLES, que los profesores siempre te tratarán bien, que hay integración, nadie nunca te vas a sentir excluido en la escuela. Es muy bonito”, comentó la estudiante, quien además mencionó entre sus preferencias las asignaturas de Música y Arte y los talleres vinculados al medio ambiente.

El aniversario también refleja la continuidad generacional que caracteriza al establecimiento. Durante la entrevista, Maylén contó que dos de sus familiares estudiaron en la Escuela Croacia, sumándose a una historia en la que distintas generaciones de familias del sector han mantenido vínculos con la institución.

De cara al futuro, Gesell puso énfasis en la educación ambiental como uno de los sellos que la escuela busca consolidar. “Estamos sembrando el futuro con nuestro sello ambiental. Estos son aprendizajes para la vida. Estamos generando agentes para el cambio climático, que es algo real”, afirmó.

Por su parte, Ovalle invitó a toda la comunidad a participar de la jornada de aniversario y conocer tanto el pasado como el presente de la institución. “Espero que todos, todas las personas que puedan ir sean exalumnos o no sean exalumnos, por favor vayan porque va a ser una experiencia única que les va a encantar y estoy segura que les va a traer hartos recuerdos”, expresó.





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