UMAG EXPONE ANTE EL SENADO IMPACTO DE DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS Y ADVIERTE DESAFÍOS PARA LAS UES DE ZONAS EXTREMAS

Una disminución estimada de $1.087 millones en sus recursos para 2027 y la pérdida de aportes destinados a compensar las condiciones territoriales de las universidades regionales fueron los principales antecedentes expuestos por la Universidad de Magallanes (UMAG) ante la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado.

La presentación estuvo a cargo del vicerrector de Administración y Finanzas, Fredy Cabezas Belmar, quien participó este miércoles 11 de noviembre, en la sesión dedicada a analizar la situación presupuestaria de las universidades estatales de las regiones extremas del norte y sur austral. También estuvieron presentes representantes de las universidades de Tarapacá, Arturo Prat y de Aysén.

De acuerdo con las proyecciones presentadas, la UMAG enfrentaría para 2027 menores recursos por $455 millones asociados al Aporte Institucional a las Universidades del Estado (AIUE); $108 millones del Aporte Fiscal Directo (AFD); $95 millones del excedente del Fondo Solidario y; $429 millones del Plan de Fortalecimiento, totalizando una disminución estimada de $1.087 millones.

A esto se suma la ausencia de nuevas asignaciones durante 2026 para los programas de Educación Superior Regional (ESR) y Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN), situación que representa una pérdida anual de aportes estimada en $1.050 millones.

"Las universidades estatales de zonas extremas enfrentamos condiciones estructurales distintas a las instituciones ubicadas en el centro del país. Los mayores costos operacionales, las distancias geográficas y las particularidades de nuestro territorio requieren un modelo de financiamiento que reconozca esas diferencias y garantice la presencia del Estado a través de la educación superior pública", argumentó el vicerrector.

Durante su exposición, también presentó los avances del Plan de Sostenibilidad y Modernización Financiera 2025-2026, implementado para enfrentar el déficit estructural que acumuló pérdidas por $10.982 millones entre 2018 y 2024.

Las medidas del plan alcanzaron un cumplimiento global del 112% de las metas propuestas. Asimismo, la Universidad pasó de un resultado financiero negativo de $2.887 millones en 2024 a uno positivo de $352 millones en 2025, excluyendo ingresos extraordinarios por reconocimiento de activo físico. En este contexto, el 30 de septiembre de 2026, la Superintendencia de Educación Superior puso término a la supervisión especial sobre la institución.

"Hemos realizado un esfuerzo importante para recuperar el equilibrio financiero de la Universidad, tomando decisiones y transformando nuestra gestión. Sin embargo, estos avances requieren condiciones de financiamiento que permitan sostener nuestro quehacer académico, científico y territorial. La sostenibilidad de una universidad pública no puede depender exclusivamente de sus esfuerzos de ajuste interno", explicó.

Finalmente, otro de los temas abordados fue la importancia de resguardar los beneficios estudiantiles y el financiamiento de la investigación. Actualmente, 1.189 estudiantes de la UMAG reciben la Beca Magallanes, equivalente al 25,6% de la matrícula de pregrado, beneficio que contribuye a la equidad territorial y a la permanencia de jóvenes en la educación superior.

"Esta instancia -resaltó Cabezas- permitió plantear ante el Senado los desafíos de financiamiento que enfrentan las instituciones estatales de zonas extremas y la importancia de considerar sus particulares condiciones de funcionamiento y contribución al desarrollo regional", cerró.