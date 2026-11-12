DIPUTADOS REPUBLICANOS DEFIENDEN RUTA MARÍTIMA A MALVINAS/FALKLAND: RECHAZAN RESTRICCIONES ARGENTINAS Y LLAMAN A EVITAR UNA ESCALADA DIPLOMÁTICA

​Los diputados Stephan Schubert (REP), Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Alejandro Riquelme (REP), representante de Magallanes e integrante de la Comisión de Economía, defendieron la reactivación de la ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las islas Falkland/Malvinas, ante los cuestionamientos surgidos desde Argentina.

La controversia se produce por el próximo viaje del buque chileno Danstar, perteneciente a la naviera Easter Island, que proyecta iniciar en diciembre una conexión para transportar alimentos, materiales de construcción y otros productos hacia el archipiélago. La embarcación, con capacidad para cerca de 1.400 toneladas, prepara su arribo a Punta Arenas tras retrasos provocados por condiciones meteorológicas adversas, antes de ingresar a las instalaciones de Asmar para completar sus trabajos de acondicionamiento. La iniciativa busca restablecer una conexión comercial interrumpida desde 2011 y abrir nuevas oportunidades para las empresas y trabajadores magallánicos.



Schubert manifestó su respaldo a la operación comercial y llamó a evitar que las diferencias políticas terminen perjudicando las relaciones entre ambos países. “Mi expectativa, y creo que la de todos los chilenos, es que este barco pueda efectivamente zarpar y comercializar, hacer lo que Punta Arenas desea hacer y lo que el extremo austral de nuestro país requiere: llevar distintas mercaderías a las islas Falkland/Malvinas. Esperamos que pueda zarpar sin problemas y confiamos en que así va a ser”, sostuvo. El parlamentario agregó que “ha habido algunos políticos, tanto al lado de allá como al lado de acá de la cordillera, que han utilizado esto para calentar el ambiente de manera artificial. No es necesario escalar de esa forma. Han sido claros el canciller argentino, las autoridades argentinas y también las autoridades chilenas. Esto es comercio, es algo que se hacía con anterioridad y que esperamos se siga haciendo de manera fluida”.



El diputado también destacó la importancia estratégica del estrecho de Magallanes y las oportunidades que representa el transporte marítimo para el desarrollo del extremo austral. “Nosotros somos socios con Argentina y nuestro interés es mantener buenas relaciones. Eso también va de la mano de aumentar el comercio, no solo respecto de las islas, sino también con Argentina. Recordemos que el estrecho de Magallanes está siendo utilizado más que antes y que el canal de Panamá está teniendo algunas dificultades que hacen que el estrecho sea una vía mucho más atractiva”, comentó. En esa línea, agregó que “eso es un beneficio para Chile, pero también para Argentina. Espero que esta sea la primera de muchas prestaciones de servicios de flete de un país a otro, incluyendo Argentina y las islas Malvinas. Que esto se normalice, porque así funciona el comercio mundial y esperamos que el extremo sur de Chile y Argentina se vean beneficiados con esta mayor actividad”.



Por su parte, Riquelme adoptó una postura más firme frente a los cuestionamientos argentinos, recordando que los tratados internacionales reconocen el régimen de navegación del estrecho de Magallanes. “El canciller argentino sabe perfectamente que tanto la Convención del Mar como los tratados de 1881 y 1984 entre Chile y Argentina no obligan a pedir permiso, ojo, no solo a buques de bandera chilena, sino a ningún barco para navegar hacia y desde el estrecho de Magallanes. Mientras Argentina está llamando a la Convención del Mar para sentar en un tribunal a Gran Bretaña, quiere desconocer esta misma convención exigiendo que los buques pidan permiso”, cuestionó. El parlamentario agregó que “hace aproximadamente un mes, un buque de guerra argentino transitó por el estrecho de Magallanes y no pidió permiso absolutamente a nadie. Por lo tanto, ningún buque de bandera chilena le va a pedir permiso a Argentina para transitar hacia y desde el estrecho de Magallanes”.



Finalmente, Riquelme sostuvo que “me parece que es una provocación a propósito de las manifestaciones de algunos altos mandos de la fuerza naval argentina, que ya han señalado que incluso se podría escoltar a los buques y que no están conformes con la decisión de Chile de establecer lazos comerciales con las Malvinas”. Asimismo, advirtió que cualquier intento de limitar la navegación también podría perjudicar los intereses argentinos y emplazó al país vecino a mantener una posición coherente respecto de sus propias relaciones comerciales con el Reino Unido. “Si tanto les preocupa que Chile comercie con Gran Bretaña, entonces que Argentina deje de hacerlo también. No nos pueden pedir a los magallánicos y a los chilenos que dejemos negocios y trabajos arriba de la mesa cuando ellos hacen exactamente lo mismo con Gran Bretaña por el otro lado”, concluyó.

