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9 de noviembre de 2026

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE LLAMA A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y AL CUIDADO DEL PATRIMONIO NATURAL DE MAGALLANES ANTE EL INICIO DE LA TEMPORADA TURÍSTICA

Tras los incendios registrados durante el fin de semana, la autoridad regional invitó a residentes y visitantes a fortalecer las conductas de cuidado y prevención, destacando la importancia de proteger los ecosistemas y la biodiversidad de la región.

TDP (1)

​Ante los incendios registrados durante el fin de semana en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, entre ellos el ocurrido en una estancia colindante con el Parque Nacional Torres del Paine y otro reportado en el sector de Seno Obstrucción, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente realizó un llamado a la comunidad y a quienes visitarán la región durante la temporada estival a actuar responsablemente y contribuir al cuidado del patrimonio natural regional.

El inicio de la temporada de mayor actividad turística representa una oportunidad para reforzar la conciencia sobre el valor ambiental de Magallanes, una región que alberga ecosistemas de alto valor ecológico, una biodiversidad singular y extensos territorios destinados a la conservación. En este contexto, resulta fundamental promover una relación respetuosa con el entorno natural y comprender que las acciones individuales pueden tener consecuencias significativas sobre los ecosistemas.

El seremi del Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, señaló que “Nuestra región posee un patrimonio natural de enorme valor, con ecosistemas únicos y una biodiversidad que debemos conocer, valorar y proteger. En el inicio de una nueva temporada turística, queremos hacer un llamado a residentes y visitantes a disfrutar responsablemente de nuestro entorno natural, comprendiendo que nuestras acciones tienen consecuencias y que el cuidado de la naturaleza es una tarea compartida. La educación ambiental es fundamental para generar conciencia sobre estos desafíos y promover una relación respetuosa con el medio ambiente”, puntualizó.

Desde la cartera ambiental se invitó a quienes recorran la región a informarse antes de visitar parques, reservas y otros espacios naturales, respetar las indicaciones de sus administradores y mantener una conducta responsable durante sus actividades al aire libre. Ante la detección de humo o fuego, se recomienda dar aviso oportuno a los organismos de emergencia, evitando exponerse o intentar intervenir sin contar con la preparación y los medios adecuados.

“Queremos que quienes viven en Magallanes y quienes nos visitan puedan disfrutar de sus paisajes y de su biodiversidad, pero también que comprendan que estar en contacto con la naturaleza implica una responsabilidad. Conocer, valorar y cuidar nuestros ecosistemas es una tarea que debemos asumir entre todos, y para ello la educación ambiental cumple un papel fundamental”, agregó la autoridad regional.

Seremi de Agricultura refuerza llamado a prevenir incendios en campos y espacios naturales durante la temporada estival
La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena se sumó al llamado de la Seremi del Medio Ambiente y reforzó el llamado a la prevención ante el inicio de la temporada estival, período en que aumenta la presencia de visitantes en zonas rurales y en que el viento, la vegetación seca y las altas temperaturas facilitan la propagación del fuego.

Un incendio en el campo magallánico no solo afecta paisajes y biodiversidad. También destruye praderas que sostienen la ganadería, pone en riesgo animales, cercos e infraestructura predial, y daña bosques de lenga y ñirre cuya recuperación puede tomar décadas.

El seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada Herrera, señaló que “en Magallanes el fuego avanza rápido y el viento no da segundas oportunidades. Un descuido puede significar la pérdida de años de trabajo de una familia ganadera y de bosques que no vamos a volver a ver en nuestra vida. Por eso pedimos a todos, a quienes viven y trabajan en el campo y a quienes nos visitan, que asuman la prevención como una responsabilidad propia”, manifestó.

Desde la cartera se recordó a productores y trabajadores rurales que cualquier uso del fuego en predios debe contar con aviso previo a CONAF y ajustarse a sus indicaciones. También se recomendó mantener despejados los alrededores de casas, galpones y bodegas, revisar maquinaria y vehículos que puedan generar chispas, y tomar resguardos en faenas con soldadura o esmeril.

A quienes transiten por caminos rurales o ingresen a estancias, se les pidió no encender fuego fuera de lugares habilitados, no arrojar colillas ni vidrios, respetar portones y señalética, y seguir las instrucciones de los propietarios y administradores. “La prevención empieza mucho antes de que aparezca el humo. Si alguien ve un foco de incendio, debe avisar de inmediato al 130 de CONAF o al 132 de Bomberos, sin exponerse ni intentar apagarlo por su cuenta. Un aviso a tiempo hace toda la diferencia”, agregó el seremi.

La Seremi de Agricultura reiteró su coordinación con CONAF y los demás organismos del sector para enfrentar la temporada, e hizo un llamado a cuidar el campo magallánico como patrimonio productivo y natural de toda la región.

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