CONSORCIO LANERO DE ASOGAMA BUSCA DUPLICAR SU COMERCIALIZACIÓN DE LANA EN MAGALLANES

El Consorcio Lanero impulsado por la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA) cerró su primer año de funcionamiento con cuatro licitaciones y cerca de 515 toneladas de lana comercializadas. La iniciativa busca fortalecer la posición de los productores regionales frente al mercado internacional, mediante la venta conjunta de mayores volúmenes y mejores condiciones comerciales.

En conversación con Patagonia Rural, Juan Gysling, integrante de ASOGAMA, realizó un balance de esta experiencia y explicó que el proyecto surgió ante las diferencias que existían entre los precios obtenidos por los productores locales y las referencias del mercado australiano. Según indicó, antes de la puesta en marcha del consorcio, esas brechas llegaban aproximadamente a un 40%, situación que motivó al gremio a recuperar experiencias de comercialización conjunta desarrolladas durante la década de 1990.

Durante su primer año, el consorcio concretó cuatro licitaciones que reunieron aproximadamente 515 mil kilos de lana, equivalentes a poco más del 10% de la producción regional. Gysling destacó que los resultados permitieron reducir considerablemente las diferencias de precios y señaló que los productores que participaron manifestaron su conformidad con las condiciones obtenidas en comparación con la comercialización individual.

El representante de ASOGAMA también explicó que el sistema contempla requisitos de certificación y acondicionamiento de la lana, además de contratos que establecen las condiciones comerciales entre los productores, el consorcio y las plantas compradoras. Asimismo, destacó la incorporación de un laboratorio de Uruguay para realizar certificaciones, alternativa que permitió reducir los costos y agilizar la entrega de resultados. La comercialización también considera lotes diferenciados según la finura y las certificaciones de los productos.

De cara a la próxima temporada, la expectativa es alcanzar las mil toneladas comercializadas y sumar a más productores, incluyendo aquellos que trabajan con lanas de mayor grosor. En Patagonia Rural, Gysling recalcó que la iniciativa está abierta a todos los ganaderos que producen lana y sostuvo que la organización colectiva será fundamental para aprovechar las oportunidades del mercado internacional y fortalecer el rubro lanero de Magallanes.





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