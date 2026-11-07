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7 de noviembre de 2026

INGENIEROS MAGALLÁNICOS PRESENTAN INVESTIGACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE EDIFICIOS EN CONFERENCIA INTERNACIONAL

​Francisco Nocera, Pablo Villarroel y Ramón Carrasco, profesionales de Geotecnia Patagonia, expusieron un estudio sobre las vibraciones que genera el viento en las edificaciones de Punta Arenas y su relación con las características del suelo.

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Tres ingenieros magallánicos participaron el pasado 5 de noviembre en la quinta versión de la conferencia internacional PBD-V, desarrollada en Puerto Varas, encuentro que reúne a especialistas e investigadores de distintos países para abordar avances en ingeniería geotécnica, comportamiento sísmico de los suelos y diseño basado en desempeño.

En representación de la consultora regional Geotecnia Patagonia, Francisco Nocera, Pablo Villarroel y Ramón Carrasco presentaron la investigación titulada “Experimental HVSR Study on Mid-Rise Buildings under Extreme Wind: Contributions to Soil–Structure Interaction in Punta Arenas, Chile”.

El estudio utiliza las condiciones de viento de Punta Arenas para analizar la respuesta dinámica de los edificios y su relación con las características del terreno. Mediante mediciones de las vibraciones que el viento genera naturalmente en las construcciones, los investigadores identifican sus frecuencias fundamentales y las comparan con las frecuencias características del suelo.

Este análisis permite aportar antecedentes para evaluar posibles condiciones de resonancia durante un movimiento sísmico, considerando la interacción entre las estructuras y el terreno sobre el que están construidas.

La investigación utiliza las condiciones de viento de Punta Arenas como una oportunidad para desarrollar estudios experimentales sobre el comportamiento dinámico de las edificaciones. La participación de los profesionales en esta conferencia internacional permitió presentar el trabajo de Geotecnia Patagonia ante especialistas de distintos países y compartir conocimientos desarrollados en la Región de Magallanes.


Periodista Cientifica María Pastora Sandoval y el Historiador Francisco Sánchez en el marco del OSC SCAR 2026

INVESTIGADORES ANTÁRTICOS CHILENOS LLEVARON SU TRABAJO A LA POST CONFERENCIA DE SCAR 2026

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