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6 de noviembre de 2026

SENDA MAGALLANES FORTALECE EL TRABAJO COLABORATIVO EN TIERRA DEL FUEGO

Directora regional sostuvo reuniones con autoridades provinciales y comunales para fortalecer la articulación institucional y el desarrollo de acciones preventivas en la comuna de Porvenir.

con alcalde y coordinador Senda Previene

​Con el propósito de fortalecer el trabajo colaborativo y las coordinaciones interinstitucionales en materia de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, realizó una visita a la provincia de Tierra del Fuego, instancia en la que sostuvo reuniones con la delegada presidencial provincial, el alcalde de Porvenir, Jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, y la directora del Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias.

 
Los encuentros permitieron abordar oportunidades de coordinación entre los distintos servicios e instituciones, promoviendo una respuesta articulada y pertinente a las necesidades del territorio, así como fortalecer el trabajo conjunto en materias de prevención, promoción de la salud y bienestar de la comunidad.

 
La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, puntualizó que “Como SENDA, tenemos el compromiso de fortalecer nuestra presencia en todo el territorio regional, y para ello es fundamental trabajar coordinadamente con las autoridades, los servicios públicos y las organizaciones de cada comuna. La prevención del consumo de alcohol y otras drogas es una tarea que requiere corresponsabilidad y un esfuerzo intersectorial permanente. Esta visita nos permite estrechar vínculos, identificar oportunidades de colaboración y seguir avanzando en respuestas pertinentes a las necesidades de la comunidad de Tierra del Fuego”.

 
En este contexto, se destacó el trabajo que desarrolla SENDA Previene Porvenir, programa que se ejecuta mediante un convenio de colaboración entre SENDA y la Municipalidad de Porvenir, y que constituye una presencia institucional permanente en el territorio, acercando las políticas públicas de prevención a las personas y sus comunidades.

 
Su labor contempla un despliegue en distintos espacios de la comuna, incluyendo establecimientos educacionales, barrios, organizaciones sociales y comunitarias, promoviendo estrategias de prevención que consideran las características y necesidades de los distintos grupos de la población.

 
Juan Carlos Gallegos, Coordinador de SENDA Previene Porvenir, indicó que “Desde SENDA Previene Porvenir desarrollamos un trabajo permanente junto a establecimientos educacionales, organizaciones sociales, juntas de vecinos y distintos actores de la comunidad. Nuestro propósito es acercar la prevención a los espacios donde las personas

viven, estudian y se relacionan, fortaleciendo los factores protectores y promoviendo comunidades más comprometidas con el bienestar. El convenio entre SENDA y la Municipalidad de Porvenir es fundamental para sostener este trabajo territorial y ampliar la colaboración con las instituciones locales”.

 
Senda Previene en la capital fueguina despliega su trabajo preventivo en comunidades educativas, mediante acciones de sensibilización, entrega de información y fortalecimiento de factores protectores con estudiantes, docentes, equipos educativos y familias. Asimismo, desarrolla iniciativas dirigidas a madres, padres y adultos cuidadores, reconociendo la importancia de los entornos familiares en la prevención temprana del consumo de alcohol y otras drogas.

 
En el ámbito comunitario, el programa promueve la participación y organización de los territorios, trabajando junto a organizaciones sociales, juntas de vecinos y otros actores locales para fortalecer las capacidades de las comunidades, favorecer entornos protectores y generar conciencia respecto de la prevención. A ello se suman acciones de difusión, sensibilización y promoción de estilos de vida saludables, que buscan acercar la información y las orientaciones preventivas a la ciudadanía.

 
Este trabajo territorial se complementa con la coordinación con instituciones públicas y actores locales, permitiendo identificar necesidades, articular recursos y fortalecer las redes de apoyo disponibles en la comuna.

 
De esta manera, SENDA Magallanes continúa fortaleciendo su presencia territorial y la articulación con los distintos sectores, con el objetivo de avanzar hacia comunidades más informadas, participativas y comprometidas con la prevención del consumo de alcohol y otras drogas.

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