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4 de noviembre de 2026

JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES 2026 INTENSIFICAN ACTIVIDADES Y CONVOCAN A LA COMUNIDAD REGIONAL RUMBO AL 21 DE NOVIEMBRE

Buenos días región

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El trabajo de preparación para una nueva versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes se desarrolla durante todo el año, con una programación que contempla actividades solidarias en distintas comunas de la región y el compromiso de organizaciones sociales, establecimientos educacionales, empresas, agrupaciones y voluntarios.

Así lo explicó Nibaldo Álamos, coordinador de la iniciativa, quien detalló que la campaña comienza a tomar fuerza desde marzo, periodo en que se coordinan las acciones destinadas a reunir recursos y promover la participación de la comunidad en apoyo a la rehabilitación.

La organización cuenta con la colaboración de cerca de 30 voluntarios del Club de Leones, además de personas e instituciones que se suman a las distintas actividades. En esta labor también destaca la participación de estudiantes y jóvenes, quienes contribuyen mediante iniciativas desarrolladas en sus establecimientos educacionales y otras instancias comunitarias.

La campaña tiene un alcance regional, con actividades programadas en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. A esto se suma el trabajo de las cofradías de magallánicos residentes en Santiago, que también preparan encuentros y actividades para aportar a la causa.

Durante noviembre se concentrará una parte importante de la programación, con corridas, encuentros deportivos, ferias de emprendedores, bingos, actividades gastronómicas, exposiciones y espectáculos solidarios. La agenda busca ofrecer distintas alternativas para que personas de todas las edades puedan participar y colaborar.

Entre las iniciativas anunciadas se encuentran la Corrida por la Inclusión, programada para el 7 de noviembre, además de actividades deportivas, encuentros comunitarios y ferias en distintos puntos de la región. También se contemplan exhibiciones de vehículos clásicos, eventos de lucha libre, jornadas recreativas y actividades infantiles.

En Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams también se desarrollarán instancias de encuentro y recaudación, mientras que en Santiago las agrupaciones de magallánicos organizarán actividades culturales y gastronómicas, incluyendo preparaciones tradicionales de la zona.

La programación considera además actividades en el Centro de Rehabilitación, con ferias, venta de alimentos, participación de emprendedores, zumba y distintas presentaciones. Estas iniciativas permitirán mantener activa la campaña durante las semanas previas al evento principal.

Álamos destacó el aporte de artistas, empresas, organizaciones y personas que colaboran con la iniciativa, subrayando la importancia de mantener el compromiso colectivo para alcanzar los objetivos de recaudación. Asimismo, relevó el trabajo que se realiza durante todo el año para fortalecer la convocatoria y ampliar la participación en las diferentes localidades.

El cierre de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes está previsto para el 21 de noviembre en el Teatro Municipal de Punta Arenas, instancia que reunirá a la comunidad en torno a esta campaña solidaria.

La organización invitó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las actividades y eventuales modificaciones de la programación a través de sus redes sociales, especialmente en sus plataformas de Instagram y Facebook.




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