USUARIOS DE LA RED PÚBLICA ACCEDIERON A ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD EN OPERATIVO CORNAV EN MAGALLANES

Usuarios y usuarias de la Red Pública de Salud que se encontraban en lista de espera por consulta nueva de especialidad o procedimiento, accedieron a atención en el marco de un nuevo Operativo de Especialidades Médicas de la Compañía de Oficiales de Reserva Naval (CORNAV), desarrollado en Magallanes.



La iniciativa, que benefició a 172 personas y se llevó a cabo los días 30 y 31 de octubre de forma simultánea en el Hospital Naval y en el Hospital Clínico de Magallanes, surge del trabajo colaborativo entre el Hospital Naval, la Armada de Chile y el Servicio de Salud Magallanes. Constituye una alianza estratégica orientada a fortalecer la capacidad resolutiva de la red asistencial regional y a responder oportunamente a las necesidades de salud de la comunidad.



Al respecto, el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto Herrera, se mostró complacido con el operativo, que benefició tanto a usuarios del sistema de sanidad naval como de la Red Pública de Salud. “Estamos muy contentos y muy satisfechos con este operativo médico impulsado por la Reserva Naval del Estado Mayor de la Armada, a través de la Secretaría General de la Armada, con la participación de oficiales de reserva y otros profesionales. Son más de 20 profesionales, entre médicos, tecnólogos y otros, que vienen a atender una lista de espera y una demanda importante, tanto en la región como en el personal naval y los usuarios del sistema naval. Serán dos días de trabajo arduo, tanto en el Hospital Naval como en el hospital regional, para satisfacer listas de espera y también atender nuevos casos que vayan surgiendo durante estos días”, indicó.



Entre las especialidades atendidas se encuentran oftalmología, traumatología, urología, otorrinolaringología y gastroenterología, esta última con la realización de endoscopías digestivas altas.



La atención en el Hospital Clínico de Magallanes se desarrolló con la infraestructura, insumos y flujo asistencial habitual del recinto, mientras que en el Hospital Naval el Servicio de Salud aportó equipamiento oftalmológico y apoyo administrativo para la gestión de las garantías explícitas en salud (GES).



El director del Hospital Naval, Capitán de Navío, Ramón Serra, destacó el carácter colaborativo de la iniciativa y su impacto para la comunidad regional. “Estamos muy contentos porque estamos atendiendo a nuestros beneficiarios, a nuestras familias, al personal de las otras Fuerzas Armadas, pero también a la comunidad de Magallanes. Nuestra presencia en esta región no tendría sentido si no la extendemos a la gente magallánica”, señaló.



Por su parte, el director del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, valoró el trabajo colaborativo entre ambas instituciones y el aporte del operativo a la red pública de salud. “Valoramos enormemente este esfuerzo. El operativo se sustenta en un convenio suscrito entre el Servicio de Salud y la Dirección de Sanidad de la Armada, que ha permitido complementar las capacidades de ambas instituciones. Como Servicio de Salud, agradecemos este espacio que surge desde la Compañía de Oficiales de Reserva Naval, que ha puesto a disposición sus medios, recursos sanitarios, especialistas médicos y profesionales no médicos, permitiendo entregar atenciones integrales de salud”, indicó.



Contreras destacó, además, que la cooperación permite reforzar la atención en especialidades con mayor demanda en la red pública. “Precisamente en la red pública, en el Hospital Clínico de Magallanes, se están atendiendo especialidades que presentan mayor tiempo de espera, como oftalmología, traumatología, urología y gastroenterología. Son más de 170 usuarios que se han visto beneficiados con estas prestaciones, y extendemos nuestro agradecimiento a quienes han hecho esto posible”, afirmó.



María Bernardita Pérez fue una de las personas que resolvió su requerimiento de salud gracias al operativo. Fue atendida por un oftalmólogo en el Hospital de las Fuerzas Armadas. “Me llamaron del hospital para avisarme que tendría una consulta en el Hospital Naval, así que estoy contenta, porque llevaba tiempo sin que me cambiaran los lentes. La atención fue muy buena; el médico fue espectacular, muy atento, me aclaró todo y me hizo lo que necesitaba. Igual la joven del Hospital Clínico que está atendiendo acá, muy atenta”, relató.



En tanto, en el Hospital Clínico de Magallanes, Marta Villarroel y Gabriela López, accedieron a atención con la Dra. Cecilia Borel para evaluar problemas de audición. Ambas agradecieron la atención y destacaron la calidad humana de la profesional.



“Me voy fascinada. La doctora es un siete, mejor aún, un diez. Muy buena, amorosa, y me convenció de que tengo que usar audífono. Gracias a Dios, una persona muy buena”, señaló Marta Villarroel.



Por su parte, Gabriela López agregó, “vine a ver el problema que tengo de audición, pero estoy feliz porque todo fue muy rápido. Me hicieron la audiometría enseguida y, para noviembre, posiblemente me entreguen los audífonos. Así que me voy feliz”.



Respecto del despliegue de CORNAV en Punta Arenas, el Comandante de la Compañía de Reserva Naval, Capitán de Navío Francisco Loyola, explicó que el equipo llegó a la región con cerca de 20 especialistas y profesionales de la salud, convocados según las necesidades definidas junto a las instituciones locales.



“Contamos con un grupo de especialistas de la salud dentro del cual hay Oficiales de Reserva Naval, médicos y profesionales del área de la salud que son civiles y se convocan como reserva, además de médicos amigos de la Marina que también apoyan esta labor. Conversamos con los directores de hospitales y servicios de salud para identificar las necesidades y convocar a los especialistas requeridos. En este caso, llegamos con 20 especialistas y esperamos superar las 600 prestaciones proyectadas”, señaló, considerando atenciones para sanidad naval y usuarios red pública de salud.



Consignar que este tipo de iniciativas, permiten que, mediante la articulación de recursos humanos, infraestructura y capacidades clínicas, el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital de las Fuerzas Armadas a través de la Dirección de Sanidad de la Armada, contribuyen a reducir tiempos de espera, resolver atenciones pendientes y fortalecer los vínculos de cooperación entre ambas instituciones, en beneficio directo de la comunidad regional.

