CANCILLER INAUGURA LA 63ª EXPEDICIÓN CIENTÍFICA ANTÁRTICA Y DESTACA ROL ESTRATÉGICO DE CHILE COMO PUERTA DE ENTRADA AL CONTINENTE BLANCO

​El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezó en Punta Arenas el lanzamiento de la Expedición Científica Antártica Estival (ECA) N°63, dando inicio así al Mes de la Antártica Chilena.



Este programa, a cargo del Instituto Antártico Chileno (INACH), permitirá que cerca de 50 proyectos científicos y 150 profesionales acudan al territorio antártico, desde noviembre hasta fines de marzo, para avanzar en diversas investigaciones, reafirmando el compromiso del país con la cooperación internacional en la zona.



“La ciencia antártica tiene un carácter muy especial, porque es una ciencia estratégica, inseparable de la política exterior de Chile, que nos ayuda a explorar y conocer un territorio gigantesco y clave para el futuro del país y del planeta”, sostuvo el ministro en su intervención.



La ECA 63 contempla la operación de bases y campamentos en distintos puntos de la península Antártica y del interior del continente, incluido el glaciar Unión, a cerca de mil kilómetros del Polo Sur. Este trabajo se desarrolla de manera conjunta entre INACH, las Fuerzas Armadas y operadores privados.



Durante esta temporada, se avanzará en el plan de renovación de la base científica “Profesor Julio Escudero” y en la incorporación de energías renovables, como la solar y el hidrógeno verde, mediante un programa de cooperación con la agencia alemana GIZ y la Unión Europea.



Otro de los hitos logísticos y operacionales más relevantes será la utilización del nuevo Rompehielos RH Almirante Viel de la Armada de Chile para actividades de investigación científica durante un periodo estimado de 17 días de operación.



El ministro reafirmó el compromiso de Chile con la investigación científica y la cooperación internacional, subrayando que la labor del INACH es fundamental para fortalecer la política antártica nacional.



“Sigamos construyendo, desde la ciencia y la cooperación internacional, un futuro donde el liderazgo antártico de Chile sea un orgullo para nuestra patria y un aporte a los desafíos que enfrentamos como humanidad”, concluyó.



ESTRATÉGICA PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA



El ministro Pérez Mackenna destacó a Punta Arenas y la Región de Magallanes como puerta de entrada del mundo a la Antártica.

En este sentido, destacó que: “la confianza de la que goza Chile en el ámbito de las relaciones internacionales, sumada al prestigio de sus instituciones públicas y las capacidades logísticas y de infraestructura, forman un capital de enorme valor para atraer a más países a elegir a Chile como su puerta de entrada a la Antártica”.

Desde 2004 crecieron de 12 a 21 los países que pasan por Punta Arenas con sus programas antárticos nacionales, rumbo al continente blanco, además de otros ocho que lo han hecho de manera ocasional, datos que dan cuenta del liderazgo de Chile en este ámbito.



“Usan nuestros puertos y aeropuertos para sus naves y aviones propios, o contratan servicios en Magallanes para hacer posible sus expediciones científicas”, afirmó el canciller, añadiendo que

“estamos decididos a consolidar y ampliar el desarrollo antártico de la región”.





REUNIONES CON AUTORIDADES



En el marco de su visita a Punta Arenas, el secretario de Estado sostuvo nuevos encuentros con autoridades para escuchar las opiniones y necesidades que existen en la región. Es así como se reunió con los alcaldes de Cabo de Hornos, Patricio Fernández; Laguna Blanca, Fernando Ojeda; Porvenir, José Gabriel Parada; Timaukel, Luis Barría y Punta Arenas, Claudio Radonich.

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Asimismo, se reunió con el senador Alejandro Kusanović y el diputado Carlos Bianchi.

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