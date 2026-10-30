Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

30 de octubre de 2026

CANCILLER INAUGURA LA 63ª EXPEDICIÓN CIENTÍFICA ANTÁRTICA Y DESTACA ROL ESTRATÉGICO DE CHILE COMO PUERTA DE ENTRADA AL CONTINENTE BLANCO

Para esta temporada estival se espera el trabajo en cerca de 50 proyectos con más de 150 científicos en el territorio antártico. El ministro relevó a Punta Arenas como el principal punto de acceso del mundo a la Antártica.

cancillerantartica

​El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezó en Punta Arenas el lanzamiento de la Expedición Científica Antártica Estival (ECA) N°63, dando inicio así al Mes de la Antártica Chilena.

Este programa, a cargo del Instituto Antártico Chileno (INACH), permitirá que cerca de 50 proyectos científicos y 150 profesionales acudan al territorio antártico, desde noviembre hasta fines de marzo, para avanzar en diversas investigaciones, reafirmando el compromiso del país con la cooperación internacional en la zona.

“La ciencia antártica tiene un carácter muy especial, porque es una ciencia estratégica, inseparable de la política exterior de Chile, que nos ayuda a explorar y conocer un territorio gigantesco y clave para el futuro del país y del planeta”, sostuvo el ministro en su intervención.

La ECA 63 contempla la operación de bases y campamentos en distintos puntos de la península Antártica y del interior del continente, incluido el glaciar Unión, a cerca de mil kilómetros del Polo Sur. Este trabajo se desarrolla de manera conjunta entre INACH, las Fuerzas Armadas y operadores privados.

Durante esta temporada, se avanzará en el plan de renovación de la base científica “Profesor Julio Escudero” y en la incorporación de energías renovables, como la solar y el hidrógeno verde, mediante un programa de cooperación con la agencia alemana GIZ y la Unión Europea.

Otro de los hitos logísticos y operacionales más relevantes será la utilización del nuevo Rompehielos RH Almirante Viel de la Armada de Chile para actividades de investigación científica durante un periodo estimado de 17 días de operación.

El ministro reafirmó el compromiso de Chile con la investigación científica y la cooperación internacional, subrayando que la labor del INACH es fundamental para fortalecer la política antártica nacional.

“Sigamos construyendo, desde la ciencia y la cooperación internacional, un futuro donde el liderazgo antártico de Chile sea un orgullo para nuestra patria y un aporte a los desafíos que enfrentamos como humanidad”, concluyó.

ESTRATÉGICA PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA

El ministro Pérez Mackenna destacó a Punta Arenas y la Región de Magallanes como puerta de entrada del mundo a la Antártica.
En este sentido, destacó que: “la confianza de la que goza Chile en el ámbito de las relaciones internacionales, sumada al prestigio de sus instituciones públicas y las capacidades logísticas y de infraestructura, forman un capital de enorme valor para atraer a más países a elegir a Chile como su puerta de entrada a la Antártica”.
Desde 2004 crecieron de 12 a 21 los países que pasan por Punta Arenas con sus programas antárticos nacionales, rumbo al continente blanco, además de otros ocho que lo han hecho de manera ocasional, datos que dan cuenta del liderazgo de Chile en este ámbito.

“Usan nuestros puertos y aeropuertos para sus naves y aviones propios, o contratan servicios en Magallanes para hacer posible sus expediciones científicas”, afirmó el canciller, añadiendo que
“estamos decididos a consolidar y ampliar el desarrollo antártico de la región”.


REUNIONES CON AUTORIDADES

En el marco de su visita a Punta Arenas, el secretario de Estado sostuvo nuevos encuentros con autoridades para escuchar las opiniones y necesidades que existen en la región. Es así como se reunió con los alcaldes de Cabo de Hornos, Patricio Fernández; Laguna Blanca, Fernando Ojeda; Porvenir, José Gabriel Parada; Timaukel, Luis Barría y Punta Arenas, Claudio Radonich.

Asimismo, se reunió con el senador Alejandro Kusanović y el diputado Carlos Bianchi.






cancillermagallanes

CANCILLER FRANCISCO PÉREZ MACKENNA DA INICIO A TEMPORADA ANTÁRTICA EN VISITA DE TRES DÍAS A PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

CANCILLER PÉREZ MACKENNA CONFÍA EN LIBRE NAVEGACIÓN POR BUQUE CHILENO A FALKLAND/MALVINAS: "ESTÁ GARANTIZADA POR LOS TRATADOS"

Leer Más

En su visita a la región de Magallanes a raíz del lanzamiento de la temporada antártica, el ministro fue consultado por las tensiones que ha provocado el próximo viaje del buque chileno Danstar, que se prepara para zarpar desde Punta Arenas durante la primera semana de diciembre.

En su visita a la región de Magallanes a raíz del lanzamiento de la temporada antártica, el ministro fue consultado por las tensiones que ha provocado el próximo viaje del buque chileno Danstar, que se prepara para zarpar desde Punta Arenas durante la primera semana de diciembre.

perez-confia-en-libre-navegacion-por-buque-chileno-a-malvinas-esta-garantizada-por-los-tratados
nuestrospodcast
cancillerantartica

CANCILLER INAUGURA LA 63ª EXPEDICIÓN CIENTÍFICA ANTÁRTICA Y DESTACA ROL ESTRATÉGICO DE CHILE COMO PUERTA DE ENTRADA AL CONTINENTE BLANCO

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
cancillerantartica

CANCILLER INAUGURA LA 63ª EXPEDICIÓN CIENTÍFICA ANTÁRTICA Y DESTACA ROL ESTRATÉGICO DE CHILE COMO PUERTA DE ENTRADA AL CONTINENTE BLANCO

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
Foto Tahiel Ramírez1

REALIZAN RECONOCIMIENTO A NIÑO DE PUNTA ARENAS QUE VIAJARÁ A LA NASA GRACIAS A SU ASISTENCIA DESTACADA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
porvenirQR

MUNICIPALIDAD DE PORVENIR COMENZÓ CON LA DIFUSIÓN DE CÓDIGO QR PARA PROMOVER LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.