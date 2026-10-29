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29 de octubre de 2026

BIENES NACIONALES Y MUNICIPIO DE NATALES CONSOLIDAN ALIANZA PARA CAPACITAR EQUIPOS Y PROTEGER EL PATRIMONIO FAMILIAR

Prontamente se firmará un convenio de colaboración que enriquecerá la oferta de servicios de la iniciativa “Muni en tu Barrio” destinada a las organizaciones comunitarias con la presencia del programa “Chile, país de propietarios”.

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Diversos funcionarios del municipio de Natales han sido capacitados en materias vinculadas a la regularización de la pequeña propiedad raíz particular por parte de la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales en Magallanes. Esta tarea se aviene al procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2.695, que dice relación con la posesión material de una persona por más de cinco años respecto a un inmueble que carece de título de dominio o bien que tiene uno imperfecto.
El proceso inició en abril tras las conversaciones sostenidas por la Seremi de esa cartera, Lorena Díaz Loaiza y la alcaldesa Ana Mayorga, al advertir que es posible potenciar el hallazgo de nuevos casos de irregularidad de inmuebles, llegando principalmente a las personas que viven en los barrios fundacionales de la ciudad.

 
De esta manera, Pricilla King, abogada a cargo de esta temática en la secretaría regional de Bienes Nacionales, integró a sus atenciones periódicas en la Delegación Provincial de Ultima Esperanza, la realización de talleres informativos dirigidos especialmente al personal municipal, serán clave para brindar nuevas competencias y resolver diversas consultas por parte de los funcionarios de la Dirección de Obras Municipales, Gabinete Alcaldicio, oficina del Concejo Municipal, OIRS y Dirección de Desarrollo Comunitario.

 
Mediante este proceso, las principales unidades del municipio de Natales podrán pesquisar y derivar casos a la oficina ministerial con el fin de brindar una atención oportuna, reforzando la próxima suscripción de un convenio de colaboración que permitirá llevar al programa “Chile, país de propietarios” a las diferentes juntas de vecinos contempladas en la iniciativa “Muni en tu Barrio”.

 
Finalmente, se informó que se pone especial énfasis en apoyar a las familias más antiguas de la ciudad (casco antiguo) y que perdieron sus escrituras tras el siniestro del Conservador de Bienes Raíces en la década de los sesenta.

 
La Seremi de Bienes Nacionales invitó a la comunidad natalina a cursar sus consultas en puntos de contacto digitales, tales como el mail [email protected], telefónico en el 61 2 746554 y en su oficina de la ciudad de Punta Arenas ubicada en avenida España N° 971. Al mismo tiempo, es posible acudir a las dependencias de la delegación provincial y del municipio para coordinar la atención de cada caso.

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