BIENES NACIONALES Y MUNICIPIO DE NATALES CONSOLIDAN ALIANZA PARA CAPACITAR EQUIPOS Y PROTEGER EL PATRIMONIO FAMILIAR

Diversos funcionarios del municipio de Natales han sido capacitados en materias vinculadas a la regularización de la pequeña propiedad raíz particular por parte de la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales en Magallanes. Esta tarea se aviene al procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2.695, que dice relación con la posesión material de una persona por más de cinco años respecto a un inmueble que carece de título de dominio o bien que tiene uno imperfecto.

El proceso inició en abril tras las conversaciones sostenidas por la Seremi de esa cartera, Lorena Díaz Loaiza y la alcaldesa Ana Mayorga, al advertir que es posible potenciar el hallazgo de nuevos casos de irregularidad de inmuebles, llegando principalmente a las personas que viven en los barrios fundacionales de la ciudad.



De esta manera, Pricilla King, abogada a cargo de esta temática en la secretaría regional de Bienes Nacionales, integró a sus atenciones periódicas en la Delegación Provincial de Ultima Esperanza, la realización de talleres informativos dirigidos especialmente al personal municipal, serán clave para brindar nuevas competencias y resolver diversas consultas por parte de los funcionarios de la Dirección de Obras Municipales, Gabinete Alcaldicio, oficina del Concejo Municipal, OIRS y Dirección de Desarrollo Comunitario.



Mediante este proceso, las principales unidades del municipio de Natales podrán pesquisar y derivar casos a la oficina ministerial con el fin de brindar una atención oportuna, reforzando la próxima suscripción de un convenio de colaboración que permitirá llevar al programa “Chile, país de propietarios” a las diferentes juntas de vecinos contempladas en la iniciativa “Muni en tu Barrio”.



Finalmente, se informó que se pone especial énfasis en apoyar a las familias más antiguas de la ciudad (casco antiguo) y que perdieron sus escrituras tras el siniestro del Conservador de Bienes Raíces en la década de los sesenta.



La Seremi de Bienes Nacionales invitó a la comunidad natalina a cursar sus consultas en puntos de contacto digitales, tales como el mail [email protected], telefónico en el 61 2 746554 y en su oficina de la ciudad de Punta Arenas ubicada en avenida España N° 971. Al mismo tiempo, es posible acudir a las dependencias de la delegación provincial y del municipio para coordinar la atención de cada caso.

