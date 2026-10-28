MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ PLANTACIÓN DE FLORES EN ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD

Con la plantación de flores en la Plaza Muñoz Gamero, la Municipalidad de Punta Arenas comenzó los trabajos de ornamentación floral de diez espacios públicos de la comuna. La iniciativa contempla la instalación de 20.000 plantas, como parte de un programa municipal que busca fortalecer el atractivo de la ciudad y ofrecer lindos espacios para vecinos y visitantes.

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Los puntos a intervenir son la Plaza Muñoz Gamero, el Monumento al Ovejero, la Plaza Fundacional, la Plaza de Las Banderas, el Monumento al Bombero, el Monumento al Inmigrante Croata, España entre Colón e Independencia, la Plazoleta de Colón con España y las Jardineras de Bories y Colón.





Sobre la instalación de las especies vegetales, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la plantación se realiza entre octubre y diciembre. "Estas 20.000 flores se están poniendo desde hoy. Y lo más importante, lo que buscamos es que esté la ciudad sea acogedora para todos nuestros vecinos. Hemos hecho un gran esfuerzo de poder tener plantas hasta el mes de marzo, abril, de tal manera que se van reponiendo".





La ingeniera forestal del municipio, Sofía Blanco, explicó que la plantación es el resultado de un proceso de producción que comienza varios meses antes en el vivero municipal, con la preparación de las platabandas en mayo. Posteriormente, las plantas se desarrollan y, durante septiembre, son embolsadas y sometidas a un proceso de aclimatación para estar en condiciones de ser instaladas en los espacios públicos desde octubre.





"Esta temporada vamos a tener 15 especies que van a estar presentes en las 10 áreas verdes que nosotros estamos colocando, de las cuales son principalmente alisos blancos y violetas. Tenemos caléndulas, rayito de sol, gaillardia, pensamientos, aquilegias y otras especies también que son tolerantes a las condiciones climáticas de la ciudad", sostuvo Blanco.

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Finalmente, desde la Unidad de Medioambiente del municipio hicieron un llamado a la comunidad a cuidar las flores y las áreas verdes intervenidas, con el propósito de preservar el trabajo realizado y mantener estos espacios en buenas condiciones.