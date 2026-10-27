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27 de octubre de 2026

FISCALIZACIÓN VEHICULAR TERMINA CON UN DETENIDO POR POSESIÓN DE COCAÍNA EN PUERTO NATALES

El detenido fue identificado con las iniciales M.J.R.R., de 34 años, ciudadano colombiano que, de acuerdo con los antecedentes policiales, registra dos reiteraciones por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

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Carabineros de la sección Centauro de Puerto Natales detuvo a un hombre de nacionalidad colombiana tras incautar 37,2 gramos de clorhidrato de cocaína durante un procedimiento de fiscalización vehicular realizado la tarde de este lunes 26 de octubre. Además, se estableció que el imputado mantenía una orden de expulsión vigente del territorio nacional.

El procedimiento se desarrolló mientras personal policial efectuaba diversos patrullajes preventivos por la comuna de Puerto Natales. En ese contexto, los funcionarios fiscalizaron un automóvil y, al descender del vehículo, el copiloto arrojó al suelo un envoltorio que contenía una sustancia de color blanco.

Ante esta situación, Carabineros realizó una prueba de campo a la sustancia, la que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 37,2 gramos. Tras el hallazgo, el individuo fue detenido en el lugar.

El detenido fue identificado con las iniciales M.J.R.R., de 34 años, ciudadano colombiano que, de acuerdo con los antecedentes policiales, registra dos reiteraciones por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Asimismo, al consultar su situación migratoria con la Policía de Investigaciones (PDI), se estableció que mantenía una orden de expulsión vigente del país.

El procedimiento quedó en conocimiento de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes y determinar las medidas judiciales y migratorias aplicables al caso.

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ROBO DURANTE LA MADRUGADA TERMINA CON DOS DETENIDOS Y ESPECIES RECUPERADAS EN PUNTA ARENAS

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FISCALIZACIÓN VEHICULAR TERMINA CON UN DETENIDO POR POSESIÓN DE COCAÍNA EN PUERTO NATALES

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El detenido fue identificado con las iniciales M.J.R.R., de 34 años, ciudadano colombiano que, de acuerdo con los antecedentes policiales, registra dos reiteraciones por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

El detenido fue identificado con las iniciales M.J.R.R., de 34 años, ciudadano colombiano que, de acuerdo con los antecedentes policiales, registra dos reiteraciones por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

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