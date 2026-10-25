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25 de octubre de 2026

PRESENTARÁN EN PUNTA ARENAS LIBRO SOBRE DESCENDIENTES CROATAS EN EL DEPORTE CHILENO

​La obra “POTOMCI, el legado de la sangre croata en el deporte chileno”, de los periodistas Mario Bravo Varillas y Patricio Drago Torrijos, será presentada el miércoles 28 de octubre, a las 19:00 horas, en el Club Croata de Punta Arenas-Hrvatski Dom.

Portada libro

El libro “POTOMCI, el legado de la sangre croata en el deporte chileno” reúne una crónica de investigación, actualidad y cultura sobre la contribución de la diáspora croata y sus descendientes al desarrollo del deporte nacional. La obra fue realizada por los periodistas Mario Bravo Varillas, oriundo de Punta Arenas, y Patricio Drago Torrijos.

La publicación aborda la trayectoria de deportistas de ascendencia croata que representaron a Chile en competencias internacionales durante la primera mitad del siglo XX, entre ellos Antonio Jadresic, en salto alto; Pedro Goic, en lanzamiento del martillo; Myriam Yutronic, en lanzamiento del disco; Ivo Radic, en básquetbol, y Esteban Capkovic, en automovilismo.

El texto también incluye 20 entrevistas a figuras contemporáneas vinculadas a distintas disciplinas deportivas, tanto en el ámbito competitivo como en la dirigencia y las comunicaciones. Entre los entrevistados se encuentran Iván Morovic, Boris Garafulic, Dusan Bonacic, Vladimiro Mimica, Neven Ilic, Harold Mayne-Nicholls, Nicolás Peric, Felipe Seymour y Milovan Mirosevic.

Además, la obra incorpora un recorrido geográfico y cultural por las localidades de Croacia vinculadas a los familiares de los entrevistados, junto con una crónica sobre Slavo Dekovic, joven figura de la natación y el waterpolo nacional. El libro es una iniciativa del Círculo de Profesionales y Empresarios de Ascendencia Croata (CPEAC), con patrocinio y cofinanciamiento de la Oficina Central del Estado para los croatas fuera de la República de Croacia.

La presentación en Punta Arenas se realizará el miércoles 28 de octubre, a las 19:00 horas, en el Club Croata de Punta Arenas-Hrvatski Dom, ubicado en Presidente Federico Errázuriz N.º 812, segundo piso. El libro, de 150 páginas y a todo color, tiene un valor de $16.000. Para consultar su disponibilidad, se puede visitar el sitio web www.cpeac.cl o la cuenta de Instagram @profesionales_croatas.

Portada libro

PRESENTARÁN EN PUNTA ARENAS LIBRO SOBRE DESCENDIENTES CROATAS EN EL DEPORTE CHILENO

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