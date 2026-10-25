25 de octubre de 2026
PRESENTARÁN EN PUNTA ARENAS LIBRO SOBRE DESCENDIENTES CROATAS EN EL DEPORTE CHILENO
La obra “POTOMCI, el legado de la sangre croata en el deporte chileno”, de los periodistas Mario Bravo Varillas y Patricio Drago Torrijos, será presentada el miércoles 28 de octubre, a las 19:00 horas, en el Club Croata de Punta Arenas-Hrvatski Dom.
El libro “POTOMCI, el legado de la sangre croata en el deporte chileno” reúne una crónica de investigación, actualidad y cultura sobre la contribución de la diáspora croata y sus descendientes al desarrollo del deporte nacional. La obra fue realizada por los periodistas Mario Bravo Varillas, oriundo de Punta Arenas, y Patricio Drago Torrijos.
La publicación aborda la trayectoria de deportistas de ascendencia croata que representaron a Chile en competencias internacionales durante la primera mitad del siglo XX, entre ellos Antonio Jadresic, en salto alto; Pedro Goic, en lanzamiento del martillo; Myriam Yutronic, en lanzamiento del disco; Ivo Radic, en básquetbol, y Esteban Capkovic, en automovilismo.
El texto también incluye 20 entrevistas a figuras contemporáneas vinculadas a distintas disciplinas deportivas, tanto en el ámbito competitivo como en la dirigencia y las comunicaciones. Entre los entrevistados se encuentran Iván Morovic, Boris Garafulic, Dusan Bonacic, Vladimiro Mimica, Neven Ilic, Harold Mayne-Nicholls, Nicolás Peric, Felipe Seymour y Milovan Mirosevic.
Además, la obra incorpora un recorrido geográfico y cultural por las localidades de Croacia vinculadas a los familiares de los entrevistados, junto con una crónica sobre Slavo Dekovic, joven figura de la natación y el waterpolo nacional. El libro es una iniciativa del Círculo de Profesionales y Empresarios de Ascendencia Croata (CPEAC), con patrocinio y cofinanciamiento de la Oficina Central del Estado para los croatas fuera de la República de Croacia.
La presentación en Punta Arenas se realizará el miércoles 28 de octubre, a las 19:00 horas, en el Club Croata de Punta Arenas-Hrvatski Dom, ubicado en Presidente Federico Errázuriz N.º 812, segundo piso. El libro, de 150 páginas y a todo color, tiene un valor de $16.000. Para consultar su disponibilidad, se puede visitar el sitio web www.cpeac.cl o la cuenta de Instagram @profesionales_croatas.
La actividad recorrió siete momentos de la historia de la ciudad, entre el Muelle Prat y la Plaza de Armas, con personajes de época, intervenciones escénicas y música en vivo. La programación de la décimo tercera edición continuará este domingo.
La actividad recorrió siete momentos de la historia de la ciudad, entre el Muelle Prat y la Plaza de Armas, con personajes de época, intervenciones escénicas y música en vivo. La programación de la décimo tercera edición continuará este domingo.