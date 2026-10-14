PRESENTARÁN EN EL INACH EL LIBRO INFANTIL "SIMONE, LA PASTORA DE LOS MARES"

Este jueves 15 de octubre a las 18:30 horas en el salón principal del Instituto Antártico Chileno (Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas) se realizará la presentación del libro infantil "Simone, la pastora de los mares", obra de la autora e ilustradora María José Roselló Planells.

El libro cuenta la historia de Simone Melchior, la primera esposa de Jacques Cousteau y una mujer pionera en la oceanografía y en los documentales marinos, quien fue la primera mujer en sumergirse de manera autónoma en las profundidades del océano. Desde su infancia, rodeada por una familia de marineros, Simone sintió una profunda conexión con el mar y soñaba con ser capitana de barco. Esta obra enfocada en niños y niñas destaca su legado como un referente femenino clave en el estudio y la divulgación de los mares.

Esta obra es el segundo volumen de su serie dedicada a las mujeres y el mar, proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura en la región de Los Ríos. A través de sus páginas, narra la travesía de esta pionera junto a la tripulación del barco Calypso en su recorrido por distintas locaciones de las aguas chilenas.

Además de presentar el libro, se llevará a cabo un conversatorio en torno a las mujeres en la exploración del mar, el cual contará con la participación de la autora y de Verónica Vallejos Marchant, jefa de la sección de Medio Ambiente y encargada de género del INACH.

María José Roselló Planells es bióloga marina de la Universidad de Valparaíso, profesora de Ciencias Naturales y Biología, buza, autora e ilustradora. Actualmente, reside en la costa de Valdivia, trabaja como asistente editorial en regiones para Claraboya Ediciones y colabora en iniciativas que valorizan el patrimonio natural, cultural e inmaterial de Chile en escuelas y comunidades educativas del país.

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