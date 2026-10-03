3 de octubre de 2026
PRESENTAN “BITÁCORA ANTÁRTICA”, LIBRO-ÁLBUM INTERACTIVO DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE MAGALLANES
La iniciativa combina ilustraciones, contenidos sobre la Antártica y más de 20 actividades didácticas, con una propuesta que aborda el territorio polar desde la educación, la identidad territorial y el patrimonio cultural.
“Bitácora Antártica” es un libro-álbum interactivo dirigido a niños y niñas, que busca acercar el territorio antártico a través de una propuesta que combina educación, arte y actividades didácticas. La iniciativa fue presentada a la Seremi de las Culturas y cuenta con ilustraciones en acuarela digital inspiradas en el trabajo colaborativo de la Dotación N.° 78 del Ejército de Chile.
La propuesta contempla más de 20 actividades que permiten explorar distintos aspectos del territorio polar mediante una narrativa visual. El proyecto aborda la Antártica no solo desde la divulgación científica, sino también desde su relación con la identidad territorial, la memoria histórica y el patrimonio cultural.
La bitácora incorpora además una metodología de taller formativo, con contenidos orientados al aprendizaje durante la etapa de desarrollo de niños y niñas. La iniciativa también vincula su propuesta con el cuidado de la salud mental y del territorio.
Para ampliar su acceso, el proyecto contempla la impresión de ejemplares físicos y la digitalización integral de la bitácora. La propuesta busca que el material pueda estar disponible para personas de distintos puntos del territorio nacional.
Equipos municipales y maquinaria continúan trabajando en las zonas afectadas por las crecidas de esteros y daños en caminos, mientras se mantiene la Alerta Roja comunal.
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