CUATRO DOCENTES DE MAGALLANES PODRÁN VIAJAR A LA ANTÁRTICA EN EL ALMIRANTE VIEL

Una inédita oportunidad para acercar la ciencia antártica a las comunidades educativas de la región fue anunciada con la incorporación de cuatro docentes de excelencia de Magallanes y de la Antártica Chilena a una próxima expedición científica del rompehielos AGB 46 Almirante Viel. La iniciativa permitirá que un profesor de ciencias de cada una de las cuatro provincias participe de esta experiencia, compartiendo directamente con investigadores y especialistas en el continente blanco.

El anuncio se enmarca en el financiamiento de $1.000 millones entregado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), a la Armada de Chile, mediante el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). Estos recursos permitirán desarrollar tres expediciones científicas en aguas antárticas, con la participación de 59 investigadores del Instituto Antártico Chileno (INACH) y personal especializado del SHOA. Una de estas comisiones se realizará entre el 9 y el 21 de febrero de 2027 y contará con los cuatro docentes seleccionados.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró las gestiones que hicieron posible esta convocatoria y destacó que permitirá que profesores de las cuatro provincias accedan a una experiencia científica de primer nivel. "Estamos muy agradecidos de las gestiones de la ministra de Ciencias, de la Delegada Presidencial y del seremi de Ciencias, porque comenzamos a trabajar hace bastante tiempo para que profesores de establecimientos particulares, subvencionados y del SLEP pudieran postular a un viaje de ciencia pura. Van a compartir con científicos de todo el mundo a bordo del Viel, en una experiencia de casi dos semanas en la Antártica", señaló.

La autoridad comunal resaltó además que la selección considerará a un representante de cada provincia, sin distinción por cantidad de habitantes. "Es muy importante que haya un profesor de la Antártica Chilena, uno de Magallanes, uno de Tierra del Fuego y uno de Última Esperanza. Son oportunidades únicas, y queremos que nuestros docentes puedan vivir esta experiencia, aprender junto a grandes científicos, generar redes y posteriormente transmitir esos conocimientos en sus comunidades educativas. También se trata de acercar la ciencia antártica a nuestra comunidad y fortalecer la soberanía científica de Chile, incorporando a las nuevas generaciones", agregó el edil.

Por su parte, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, calificó el anuncio como una gran noticia para Magallanes y destacó tanto la participación de docentes locales como el financiamiento destinado a las expediciones. "Es una tremenda noticia para nuestra región. Hoy vamos a poder sumar a profesores a desarrollar y conocer ciencia al nivel de cualquier investigación internacional. Además, se asignaron mil millones de pesos para financiar la navegación de este buque antártico, que es un verdadero laboratorio científico y que contribuye a que nuestro país ejerza soberanía a través de la ciencia", expresó.

Farías agregó que esta experiencia permitirá que profesionales de la educación de la región conozcan directamente el trabajo científico que se desarrolla en el continente blanco. "La Antártica es uno de los laboratorios naturales más importantes del mundo. Poder incorporar a profesores de Magallanes a este viaje significa entregarles conocimientos y experiencias que después podrán compartir en sus salas de clases. Seguiremos impulsando medidas que permitan relevar nuestro territorio antártico y fortalecer las capacidades que tenemos como país", indicó la delegada presidencial.

En tanto, el seremi de Ciencias, Carlos Olave, destacó el valor formativo de participar directamente en una expedición científica. "La gestión para conseguir estos recursos se venía realizando desde hace varios meses y finalmente se concretó. La idea es que los profesores puedan visitar la Antártica, compartir con los científicos y ser parte de la expedición, conociendo de primera fuente cómo se desarrolla la investigación en ese territorio", explicó.

Olave añadió que vivir la experiencia científica a bordo de un buque permite un aprendizaje distinto al que se obtiene en un laboratorio o mediante contenidos teóricos. "Hacer ciencia en un barco es muy diferente a verla solamente en un laboratorio. Es una experiencia vivencial e inmersiva, donde las personas pueden aprender mucho más. Esperamos que los docentes puedan conectarse con ese conocimiento y posteriormente llevarlo a sus salas de clases", sostuvo el seremi.