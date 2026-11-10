CORE RODOLFO CÁRDENAS CUESTIONA FALTA DE AVANCES MINISTERIALES EN MAGALLANES Y ADVIERTE INCERTIDUMBRE SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA 2027

La situación presupuestaria de Magallanes, la falta de definiciones de algunos ministerios respecto de los convenios de programación y el futuro de importantes proyectos para Tierra del Fuego fueron parte de los temas abordados esta mañana por el consejero regional Rodolfo Cárdenas Alvarado, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el representante de la provincia de Tierra del Fuego manifestó su preocupación por el ritmo de ejecución de las iniciativas públicas y la ausencia de respuestas concretas desde algunas reparticiones ministeriales. También se refirió a la aprobación de recursos para el relleno sanitario provincial de Porvenir, la necesidad de avanzar en la ruta Vicuña-Yendegaia y las condiciones que requiere la provincia para fortalecer su matriz productiva.

Presupuesto regional 2027: preocupación por los recursos y los ajustes

Uno de los primeros puntos analizados fue la discusión presupuestaria para 2027 y las gestiones realizadas por la Asociación de Gobernadores Regionales y la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, junto al Parlamento y el Ministerio de Hacienda, para establecer el marco de recursos destinados a las regiones.

Cárdenas valoró que se hayan desarrollado conversaciones para proyectar el presupuesto regional, aunque advirtió que todavía existen aspectos pendientes y que las regiones deben mantenerse atentas a los ajustes que finalmente se materialicen.

“Sin embargo, gual acá hay que ser realista. Se hizo un ajuste presupuestario en relación al presupuesto 2026, algo de 6000 millones de pesos. Yo voté en contra de ese ajuste porque entendiendo que hay muchas necesidades y hay muchos proyectos que requieren financiamiento, no podíamos reducir nuestro marco presupuestario en atención a una modificación por falta de ejecución”, señaló.

El consejero explicó que parte de las dificultades de ejecución durante 2026 estuvieron relacionadas con la entrega tardía de recursos, indicando que las primeras remesas presupuestarias llegaron recién a fines de abril, situación que habría generado retrasos administrativos y dificultades para concretar programas e iniciativas.

Asimismo, advirtió que la preocupación no se limita al presupuesto del Gobierno Regional, sino que también alcanza a las partidas ministeriales que inciden directamente en el desarrollo de Magallanes.

Entre las áreas que mencionó se encuentran Salud, Educación, Vivienda y Obras Públicas, donde aseguró que todavía no existen definiciones suficientes sobre financiamiento, continuidad de proyectos y compromisos previamente anunciados.

Vivienda, salud y obras públicas: cuestionamientos por falta de definiciones

Otro de los temas centrales fue el estado de los convenios de programación entre el Gobierno Regional y los ministerios, particularmente en Vivienda y Salud, además de las iniciativas comprometidas en materia de infraestructura pública.

Cárdenas manifestó que, pese a los anuncios realizados durante los últimos meses, todavía no se han recibido propuestas concretas que permitan conocer qué proyectos tendrán continuidad, cuáles serán incorporados y qué recursos estarán disponibles.

En materia habitacional, cuestionó que durante el actual período gubernamental no se hayan impulsado nuevas iniciativas de vivienda en Magallanes, más allá de proyectos que ya venían desarrollándose desde la administración anterior.

“Porque este año es perdido para el gobierno del presidente Kast. Por cuanto no ha existido ninguna inversión nueva hoy día, solamente las modificaciones o proyectos que se han que han llegado en temas de vivienda tienen que ver con urbanización y en materia de pagar los proyectos habitacionales que ya se ejecutaron o que están en una etapa de ejecución que ya son del gobierno anterior”, afirmó.

El consejero mencionó como excepción el proyecto de más de 30 viviendas para Pampa Guanaco, en la comuna de Timaukel, iniciativa cuyo diseño y aprobación venían de la administración anterior y que contaría con financiamiento del Ministerio de Vivienda.

Respecto del anuncio de 7.000 viviendas para la región durante el período gubernamental, planteó la necesidad de conocer los detalles del convenio de programación, los proyectos considerados, sus montos y los plazos de ejecución.

En cuanto a Obras Públicas, expresó preocupación por la falta de información sobre las inversiones que se destinarán a Magallanes y recordó una situación ocurrida durante la revisión de un proyecto de mejoramiento del aeródromo de Porvenir.

Según relató, la iniciativa fue retirada de la tabla durante una sesión de comisión debido a que no existían recursos disponibles para su ejecución.

“Entonces eso es la última vez que vimos al Seremi de Obras Públicas. En materia de salud, básicamente hemos seguido trabajando en iniciativas, modificaciones presupuestarias”, comentó.

En contraste, destacó que el Consejo Regional continúa avanzando en proyectos de infraestructura sanitaria, entre ellos la posta rural de Pampa Guanaco y el servicio de alimentación para el Hospital Comunitario de Puerto Williams, cuyo diseño ya cuenta con recomendación favorable.

Sin embargo, sostuvo que existe una falta de coordinación y participación activa de algunas autoridades sectoriales en el desarrollo de los convenios de programación.

“Y yo lo encuentro bien lamentable porque frente a otro gobierno, al gobierno anterior, que también asumimos en función paralela a ellos. O sea, a los seremis inmediatamente se les puso el punto sobre las ahí y comenzaron a trabajar y presentar iniciativas, avanzar los proyectos que venían del gobierno anterior, de la administración anterior. Entonces, hoy día básicamente hay un letargo importante y ausencia total de la visión de los seremis y ministerios en la región de Magallanes”, manifestó.

Relleno sanitario provincial: inversión cercana a los $30 mil millones

Uno de los anuncios de mayor relevancia para Tierra del Fuego abordados durante la entrevista fue la aprobación de recursos para el proyecto del relleno sanitario provincial de Porvenir, iniciativa que contempla una inversión cercana a los $30 mil millones.

Cárdenas explicó que se trata de un proyecto que acumula aproximadamente 12 años de trabajo, considerando estudios, diseño, adquisición de terrenos y tramitaciones sanitarias y medioambientales.

“Una obra, además, un trabajo de 12 años de diseño de estudio, aprobaciones, compra de terreno, autorizaciones sanitarias, autorizaciones medioambientales, porque todos decían, oye, recién apareció este proyecto y tanta plata, sí, pero son 12 años de trabajo que viene desarrollando un equipo profesionales de diversos servicios públicos para que el gobierno regional tenga la iniciativa”, señaló.

El consejero defendió la inversión y sostuvo que el relleno sanitario debe entenderse como una infraestructura provincial, destinada a resolver una necesidad que afecta tanto a Porvenir como a las comunas de Primavera y Timaukel.

En ese contexto, respondió a los cuestionamientos sobre los costos operacionales y la eventual participación de los municipios, indicando que Porvenir cuenta con ingresos asociados al cobro por recolección y tratamiento de residuos, además de experiencia en la administración de estos servicios.

“Porvenir tiene la capacidad de administrar el relleno sanitario, por tal cual voy a repetir lo que dijo el alcalde en la sesión plenaria en San Gregorio. Porvenir no entregó deudas en materia de educación cuando se hizo traspaso, deudas previsionales con los profesores o los asistentes de la educación no existieron, por lo tanto tiene la capacidad de administrar, obviamente que tiene la capacidad de administrar”, afirmó.

También explicó que el proyecto considera las condiciones particulares de la provincia y la necesidad de cumplir con las exigencias ambientales vigentes, especialmente ante las limitaciones que presentan los actuales lugares de disposición de residuos.

Impacto ambiental y calidad de vida en Porvenir

El representante regional hizo hincapié en las consecuencias que genera para la comunidad de Porvenir la existencia de un basural cercano al hospital y a sectores habitados.

Entre los problemas mencionó los malos olores, el desplazamiento de bolsas, latas y otros residuos producto de los fuertes vientos característicos de la zona, situaciones que afectan la calidad de vida de los habitantes.

“Lamentablemente, la gente que no vive en Porvenir no sabe lo que se significa tener un basurero a 700 m del hospital donde los malos olores, el tráfico. O el desplazamiento de bolsas, basuras, latas, que cuando hay este temporal que no, que no, que no reúne el Magallanes y se hace intenso, o cuando el viento viene desde el cordón va quedando hacia la ciudad, o los olores no son los mejores para vivir”, expresó.

En esa línea, sostuvo que la nueva infraestructura permitirá abordar el problema de manera integral, incorporando instalaciones adecuadas para la recepción y manejo de residuos, con estructuras que reduzcan la dispersión de materiales por efecto del viento.

Cárdenas también planteó que contar con un relleno sanitario no solo constituye una necesidad ambiental y sanitaria, sino que representa una condición para el desarrollo económico de Tierra del Fuego.

A su juicio, la ausencia de infraestructura adecuada puede convertirse en una limitación para la instalación de nuevas empresas y el fortalecimiento de actividades productivas existentes.

“Entonces, ¿qué empresa se va a instalar en Porvenir si no tiene eso cuando hoy día la basura está? Tienen investigaciones sanitarias o sanciones sanitarias o han tenido en el tiempo”, cuestionó.

Tierra del Fuego necesita una estrategia de desarrollo a largo plazo

Más allá de los proyectos específicos, el consejero planteó la necesidad de establecer una visión integral para el desarrollo de Tierra del Fuego, que permita identificar sus potencialidades productivas y generar las condiciones para atraer inversiones.

En su análisis, esa estrategia debe considerar infraestructura pública habilitante, conectividad vial, servicios de salud, educación, vivienda, seguridad y soluciones sanitarias.

“Para que exista una matriz productiva de la región y en Tierra del Fuego que sea fuerte, se necesita tener condiciones, y eso significa tener infraestructura pública habilitante. ¿Y qué significa? Tener caminos, tener un relleno sanitario, tener salud adecuada, tener educación adecuada y tener viviendas adecuadas”, sostuvo.

Cárdenas también se refirió a la necesidad de fortalecer la diversificación económica de la provincia, considerando actividades como la salmonicultura, el sector pesquero, el turismo, los servicios vinculados a la Antártica y el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales.

En este punto, manifestó que las decisiones de inversión deben responder a una mirada de Estado y no depender exclusivamente de los períodos de cada administración.

“Entonces, frente a eso uno tiene que tener una visión a largo plazo”, afirmó, al plantear que las obras de infraestructura requieren continuidad y acuerdos entre las distintas autoridades e instituciones.

Ruta Vicuña-Yendegaia: consejero espera que se cumpla el compromiso de término en 2030

Durante la entrevista, Rodolfo Cárdenas también abordó el avance de la ruta de penetración Vicuña-Yendegaia, proyecto que calificó como estratégico para la integración territorial y el desarrollo del extremo sur de Tierra del Fuego.

El consejero recordó que ha impulsado esta iniciativa durante varios años y que, en períodos anteriores, promovió visitas de integrantes del Consejo Regional para que conocieran directamente las condiciones del territorio y la importancia de la obra.

En su opinión, la construcción de esta ruta representa una política de Estado, debido al trabajo sostenido que ha desarrollado el Cuerpo Militar del Trabajo junto a personal civil y militar.

“Yo he sido uno de los impulsores, no solamente en este periodo como consejero regional, sino que desde toda mi vida respecto a la ruta de penetración Vicuña y Allende Gaia, y yo le veo mucha más potencialidad y fortaleza que cualquiera”, manifestó.

Asimismo, destacó que las autoridades que visitaron recientemente la región ratificaron el horizonte de finalización de las obras para el año 2030, compromiso que espera se mantenga y se cumpla.

“Y claramente el ministro, el subsecretario que estuvo la semana pasada, el ministro de seguridad que de defensa que estuvo hace 2 meses atrás, reconfirmaron algo y había dicho la administración anterior del presidente Boric, que era que el 2030 se finalizaba. Yo espero que eso suceda también”, señaló.

El representante regional valoró además la metodología de trabajo desde dos frentes y en doble turno, mecanismo que busca acelerar el avance de la ruta y cumplir con los plazos establecidos.

Seguridad y presencia de instituciones en Porvenir

Otro aspecto que generó preocupación en el consejero fue la seguridad pública en Tierra del Fuego, particularmente después de los hechos ocurridos recientemente en Porvenir, donde funcionarios de Carabineros habrían sido agredidos por un grupo de personas.

Cárdenas sostuvo que, si bien la provincia mantiene condiciones de seguridad que históricamente han caracterizado a sus localidades, estos episodios deben ser abordados con medidas de prevención y protección para los funcionarios policiales.

“Lamentablemente, hace unos días atrás, Carabineros fue maltratado gravemente por parte de 15 extranjeros. Esa situación no se veía en Porvenir y hay un nivel ahí de inseguridad. Yo espero que las autoridades se pongan los pantalones e inicien acciones adecuadas de prevención, de cuidado también de la fuerza de orden y seguridad”, señaló.

En la misma línea, manifestó preocupación por la falta de información sobre el avance de la instalación de la Policía de Investigaciones en Porvenir. Recordó que durante la administración anterior se avanzó en la entrega del terreno ubicado en la plaza de la comuna para concretar este proyecto, pero aseguró que no han existido novedades durante los últimos meses.

“Pero no hemos sabido ninguna cosa en estos últimos 8 meses, ya entonces por eso yo menciono, hay un desmedro en estos últimos 8 meses, hay un silencio lamentable”, expresó.

Vinculación histórica con las Islas Falkland y potencial antártico

En el tramo final de la conversación, el consejero regional abordó las oportunidades de desarrollo económico que podrían surgir a partir del fortalecimiento de la vinculación comercial con las Islas Falkland, además de la proyección antártica de Magallanes.

Cárdenas recordó que Tierra del Fuego y Punta Arenas mantienen una relación histórica con las islas, particularmente a través del abastecimiento de madera y los trabajos de reparación de embarcaciones durante los primeros años de colonización.

“Yo te voy a decir algo más, Tierra del Fuego a través de donde se abasteció de madera la isla Falkland en el inicio de la colonización, podríamos decir, desde Tierra del Fuego, de los aserraderos del sur de Tierra del Fuego. De ahí llegó la madera a Islas Falkland, donde se mejoraron los barcos. Venían a los astilleros de Punta Arenas”, comentó.

En ese contexto, planteó que la región podría recuperar y fortalecer su participación en actividades comerciales y de servicios marítimos, mencionando como ejemplo el potencial de ASMAR para ampliar sus capacidades de construcción y reparación naval.

También valoró el posicionamiento de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica y destacó las inversiones relacionadas con el turismo antártico, incluyendo el desarrollo de servicios y nuevas instalaciones en Puerto Williams.

A su juicio, estas iniciativas deben formar parte de una estrategia regional que conecte las capacidades existentes con nuevas oportunidades de inversión, generación de empleo y diversificación productiva.

Saludo a los trabajadores sociales de Magallanes

Al finalizar la entrevista, Rodolfo Cárdenas aprovechó el espacio para enviar un saludo a quienes se desempeñan en el área del trabajo social, en el contexto de la conmemoración del Día del Trabajador Social, el 11 de noviembre.

El consejero, quien fue presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Magallanes e integrante del Comité Nacional de Ética, destacó la labor que desarrollan estos profesionales en ámbitos como salud, educación, vivienda y salud mental.

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